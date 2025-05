Aleska Génesis no se guardó nada. Cansada del acoso constante en redes sociales, la modelo venezolana que estuvo en el sintonizado reality La Casa de los Famosos All-Stars ha decidido alzar la voz con un mensaje que ha resonado con fuerza entre sus seguidores. Y lo ha sin miedo alguno.

En los últimos meses, Aleska ha enfrentado todo tipo de comentarios negativos, críticas despiadadas y ataques personales. A pesar de haber atravesado momentos difíciles, no deja de sorprenderse por el nivel de odio que aún circula en las plataformas digitales.

Aleska Génesis fue participante del sintonizado reality La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: IG aleskagenesis ×

“Estoy impresionada del odio despedido que hay en las redes. Es increíble. Y entiendo también a los que, por miedo a eso, prefieren quedarse callados o ir con la corriente”, expresó en un video contundente que compartió con sus fans.

Aleska lanzó una confesión que deja sin palabras: “A mí no me calla el hate, tampoco me da miedo decir lo que pienso, estoy dispuesta a defender a los míos, aunque me tiren con todo. Y si el precio de ser real es el hate, estoy dispuesta a pagarlo. La verdad incomoda, pero también libera.”

Aleska Génesis habló sobre las críticas que recibe en redes sociales. | Crédito: Instagram aleskagenesis ×

Aleska no busca pelea, pero tampoco permitirá que el odio la calle. Por el contrario, insinuó que podría volver a los debates de La Casa de los Famosos, acompañada de su colega Nacho Casano, para poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo y “cantar las verdades”.