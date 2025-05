Lo que comenzó como una presentación musical más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la carrera de Cazzu. La cantante argentina fue invitada al programa La Peña de Morfi para hablar sobre su nueva producción Latinaje, pero terminó sorprendida por algo que no esperaba.

Aunque intentó mantener la compostura, advirtió con humor: “Todos ustedes quieren que así como yo me veo, la chica gótica, que me ponga a llorar hoy acá, no lo van a lograr”.

Un gesto inesperado llevó a Cazzu a romper en llanto en plena transmisión. | Crédito: Instagram spotify

Pero lo lograron. Tras interpretar el icónico tango 'Por una cabeza’, la producción del programa le mostró un video sorpresa donde su abuela, Mery, le leía una carta cargada de recuerdos y amor.

“Hola mi muñeca querida… me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista y como la gran persona que eres”, expresó la abuela en el mensaje, evocando momentos de la infancia de Cazzu y deseándole bendiciones a ella y a su hija, Inti.

Cazzu de pequeña con su abuela Mery. | Crédito: Instagram cazzuglobal

Las lágrimas no se hicieron esperar. Cazzu no pudo contener la emoción y confesó entre sollozos que el tango lo eligió pensando en su abuela. “En mi casa, a la que le gustaba el tango era a mi abu”, compartió conmovida.

Además, reveló que Mery fue clave en su vocación artística: “Gracias a ella existen las canciones que escribo. Ella me enseñó a escribir, me regaló mi primer diario. Todo lo que hago, se lo debo a mi abuelita”.

Sin duda, fue un instante inolvidable, no solo para la artista, sino para todos los que fueron testigos de este homenaje tan íntimo como conmovedor.