En una conversación sin filtros con la periodista Adela Micha, Christian Nodal abrió la puerta a uno de los aspectos más desconocidos de su vida personal: cómo es su relación actual con Cazzu, madre de su hija Inti, tras la ruptura que marcó un antes y un después en sus vidas. El cantante decidió hablar claro y, sin rodeos, explicar cómo se mantienen en contacto hoy en día.

Fue entonces cuando soltó la revelación que muchos no esperaban: “Mi vínculo hoy con mi expareja es mediante abogados”, dijo en la entrevista para “La Saga”.

Nodal explicó que el diálogo directo ya no es posible y que cualquier asunto se canaliza por vía legal, siempre enfocado en temas relacionados con su pequeña Inti.

Según el intérprete sonorense, después de su separación las cosas transcurrían con calma, pero las declaraciones que Cazzu ofreció en octubre de 2024 para el podcast PLP cambiaron el panorama y fracturaron el vínculo.

Christian Nodal aseguró que las declaraciones de Cazzu en el podcast PLP marcaron un antes y un después en su relación. | Crédito: John Parra / Getty Images for Latin Recording Academy / John Parra

“Ahorita están los abogados poniéndose de acuerdo porque ella y yo ya no pudimos ponernos de acuerdo, esto es por el bien de mi hija”, aseguró.

El esposo de Ángela Aguilar evitó precisar si las negociaciones están relacionadas con la manutención y se limitó a decir que buscan resolver “términos generales”.

También quiso dejar claro que no pretende disputar la patria potestad. “No estoy pidiendo eso, yo estoy consciente que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para poder compartir con los dos más adelante”, apuntó.

Christian Nodal negó los rumores de demandas y defendió que siempre apoyó la carrera de Cazzu. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Sobre los rumores de demandas, el cantante fue categórico: “Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío hacia ella, ni de ella para mí”. Además, negó haber obstaculizado la carrera de Cazzu y aseguró que, por el contrario, la conectó con figuras influyentes de la música.

Después de un año y tres meses de su ruptura, Nodal quiso aclarar su versión, desmintiendo especulaciones y marcando distancia de cualquier conflicto mediático, mientras continúa su vida junto a Ángela Aguilar y mantiene, a través de terceros, el contacto con la madre de su hija.

