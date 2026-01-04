Alix Earle (25 años) es una personalidad estadounidense de redes sociales y modelo que ganó una gran popularidad en los últimos años por su contenido en plataformas digitales como TikTok e Instagram. Nació el 16 de diciembre de 2000 en Monmouth County, Nueva Jersey, y se hizo conocida especialmente por sus videos de “Get Ready With Me” y sus vlogs personales, donde comparte detalles sobre su estilo de vida. Earle comenzó a publicar contenido en TikTok mientras estudiaba marketing en la Universidad de Miami, donde su crecimiento fue rápido gracias a la autenticidad de sus publicaciones y su cercanía con temas como belleza, salud mental y experiencias cotidianas.

Su influencia la llevó a acumular millones de seguidores y a convertirse en una figura relevante dentro de la llamada generación Z en el mundo digital.

Además de su presencia en redes, Alix incursionó en otros proyectos como la conducción de un podcast llamado ‘Hot Mess with Alix Earle’. También trabajó con diversas marcas de moda y belleza, fenómeno que algunos medios han descrito como el “efecto Alix Earle” por el impacto que tiene en productos que promociona.

Alix Earle estudió en la Universidad de Miami y hoy colabora con importantes marcas. (Foto: @alix_earle / Instagram)

En lo personal, la influencer estuvo en una relación pública con el jugador de la NFL Braxton Berrios entre 2023 y 2025, hasta que anunciaron su separación a fines de 2025.

Recientemente, ya para inicios de 2026, Earle fue vista junto al legendario exjugador de la NFL Tom Brady durante una celebración de Año Nuevo en St. Barths, donde ambos compartieron momentos entre risas y bailes, lo que desencadenó fuertes rumores de un posible vínculo entre ellos.

Aunque ni Alix Earle ni Tom Brady han confirmado públicamente una relación, la atención de fans y medios aumentó tras las imágenes y videos del evento, incluso mientras Earle hablaba en redes sobre “nuevos amigos, nuevos recuerdos y nuevos comienzos”.

En los últimos meses, su nombre volvió a los titulares tras ser vista junto a Tom Brady en un evento de Año Nuevo. (Foto: @alix_earle / Instagram)

Alix Earle y Tom Brady, ¿tienen una relación?

Recientemente, Alix Earle y Tom Brady fueron captados juntos durante una exclusiva celebración de Año Nuevo en St. Barths. Según diversos medios como TMZ y la revista PEOPLE, ambos fueron vistos en una actitud muy cercana en un club nocturno y a bordo de un yate, compartiendo bailes y gestos de afecto que desataron fuertes rumores de romance.

Los testigos y videos difundidos muestran a la influencer de 25 años conversando al oído del exmariscal de campo de 48. Por su parte, se observó a Brady con el brazo alrededor de la cintura de Earle, lo que llevó a los seguidores a especular sobre una posible relación, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado un romance.

Este encuentro ocurre en un momento de soltería para ambos: Earle anunció apenas en diciembre de 2025 su ruptura amistosa con el jugador Braxton Berrios tras dos años de relación, citando dificultades por la distancia. Brady, por su lado, mantuvo un perfil bajo en su vida sentimental tras su divorcio de Gisele Bündchen y breves vínculos con figuras como Irina Shayk.

Ni Tom Brady ni Alix Earle han confirmado el vínculo. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

