La relación entre Cazzu y Christian Nodal sigue generando titulares, esta vez por un tema delicado: la pensión alimenticia de su hija, Inti. Aunque la cantante argentina confirmó que el intérprete de ‘Adiós amor’ sí cumple con esta obligación, dejó claro que la cantidad no cubre todas las necesidades de la pequeña.

La artista, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, fue interceptada a su llegada a la Ciudad de México con motivo de la presentación de su libro 'Perreo’. Allí, fue cuestionada sobre el papel que Nodal desempeña como padre, en medio de los rumores que apuntan a que no está muy presente en la crianza de la niña.

La cantante argentina Cazzu dejó entrever que el músico no es muy presente en la vida de la pequeña. | Crédito: Instagram nodal

“Podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, declaró a Hoy Día.

Pese a esta inconformidad, Cazzu dejó claro que no tiene intención de exigir un aumento. Sus razones son dos: por un lado, cuenta con la solvencia económica para cubrir lo que haga falta; por el otro, desconfía de un sistema legal que, según ella, suele favorecer a los hombres.

“A diferencia de muchas mamás solteras, sí tengo el dinero para mantenerme y mantener a mi hija. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear, y una batalla legal, con un sistema tan patriarcal, la verdad… en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino”, aseguró.

Cazzu aseguró que mantiene una relación cercana con los abuelos paternos de Inti, con quienes intercambia mensajes y fotos. | Crédito: Instagram spotify

¿Papá presente o ausente? Esto respondió Cazzu

En cuanto a la frecuencia con la que Nodal ve a Inti, Cazzu prefirió no profundizar, aunque dejó entrever que la presencia del cantante en la vida de su hija es limitada. “Ay... creo que esas son preguntas que son para él, pero... lo que ven, es lo que hay”, respondió.

Eso sí, resaltó que mantiene una relación muy cordial con Cristi Nodal y Jaime González, los abuelos paternos de Inti, con quienes intercambia mensajes y fotografías de manera habitual.

Este viaje a México es especial para Cazzu, ya que es la primera vez que lo hace sin su hija, quien permanece en Buenos Aires al cuidado de su madre, Mariana Quiróz, y su hermana, Flor Cazzuchelli.

