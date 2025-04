Luego de ser liberado tras pagar una fianza, William Levy compartió su versión de lo ocurrido. En una conversación con el paparazzi Jordi Martin, el actor cubano contó lo que ocurrió la noche del 14 de abril, cuando fue arrestado en la ciudad de Weston, Florida.

Inicialmente se supo que William Levy, acompañado por otra persona, disfrutaba de la noche en un restaurante cuando se negó a pagar la cuenta. Esto provocó una discusión con el personal, que fue subiendo de tono hasta requerir la intervención de la policía, culminando con el arresto del actor.

Ahora, el actor ha compartido su versión de los hechos a través del paparazzi Jordi Martin, quien transmitió sus declaraciones en el programa El gordo y la flaca de Univision: “William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban tomando unos tragos, que habían varios fanáticos que le pidieron fotos y, de repente, cuando llegó la cuenta eran $519″.

William Levy quedó en libertad tras pagar una fianza. | Crédito: Instagram @willevy ×

Martin continuó: “Al amigo de William Levy le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender: ’qué es lo que está pasando con esta cifra, ¿Por qué es tan alta?, ¿Es porque es William Levy, nos están estafando?‘“.

“Y ahí es cuando uno de los trabajadores del local se puso a reír, se mofó y es cuando entablan una pequeña discusión. Y William se levanta para poner paz [...] Luego se presentan diez policías, les piden identificación a cada uno y les dicen que se vayan a su casa”, contó el paparazzi.

Martin aclaró que no es verdad que el actor haya regresado al restaurante por su teléfono celular. “William no es que regrese [al restaurante] para buscar ningún teléfono. Eso no es verdad. Él regresa para decirle: ‘oigan gente, ¿por qué ustedes nos han tratado así? Y ahí es cuando el policía le dice: ‘te quedas arrestado’“.

La ficha policial de William Levy tras su detención en Weston, Florida. | Crédito: Miami-Dade County ×

Además, Jordi Martin deslizó que lo ocurrido se trató de una trampa contra el actor. “La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez [expareja de William Levy] Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy”, aseveró.