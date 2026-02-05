El músico Finneas, hermano de Billie Eilish, salió en defensa de la cantante tras la polémica generada por sus declaraciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la gala de los Grammys 2026. El discurso de la artista, pronunciado al recibir el premio a canción del año, provocó reacciones una gran división no solo en las redes sociales, sino también entre algunas figuras públicas. A través de la plataforma Threads, Finneas criticó duramente a quienes atacaron a su hermana.

“Estoy viendo a muchos hombres blancos mayores y muy poderosos indignados por lo que dijo mi hermana de 24 años durante su discurso de aceptación”, escribió el cantautor y productor.

“Literalmente podemos ver sus nombres en los archivos de Epstein”, agregó.

Billie Eilish y Finneas ganaron el premio a canción del año por “Wildflower”. Fue en ese momento cuando la cantante decidió usar el escenario para expresar su postura política. “Me siento muy honrada cada vez que puedo estar en esta sala”, comenzó diciendo.

La cantante utilizó el escenario para expresar su postura sobre inmigración, lo que provocó indignación en algunos sectores y apoyo entre otros artistas. (Foto: Recording Academy / GRAMMYs / YouTube)

“Por más agradecida que me sienta, sinceramente no creo que necesite decir nada más que que nadie es ilegal en una tierra robada”, añadió.

La artista continuó con un mensaje de llamado a la acción. “Sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento”, afirmó. “Me siento muy esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, hablando y protestando, porque nuestras voces realmente importan, la gente importa, y que se vaya al demonio ICE.”

Eilish cerró su discurso con una disculpa breve: “Eso es todo lo que voy a decir. Perdón. Muchas gracias.”

Durante la ceremonia, Billie Eilish y Finneas llevaron pines con la frase “ICE OUT”, al igual que otras celebridades como Justin Bieber y Hailey Bieber.

Billie Eilish es una cantante, compositora y productora musical estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Tras el evento, la tribu Tongva, propietaria ancestral de las tierras donde se encuentra la mansión de Eilish en Los Ángeles, elogió a la cantante por “dar visibilidad a la verdadera historia de este país”, aunque expresó su deseo de que en el futuro se mencione explícitamente a la comunidad indígena.

Cabe agregar que Eilish no fue la única artista en criticar a la agencia federal durante la gala. Bad Bunny, ganador a mejor álbum de música urbana y álbum del año, inició su discurso con un mensaje directo: “ICE fuera”.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, concluyó.

Las palabras de Eilish en los Grammy generaron una fuerte reacción en redes sociales y en el ámbito político.

Bad Bunny también aprovechó la ceremonia para criticar a la agencia federal. (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, escribió en X: “¿Otra vez esta tontería de ‘tierra robada’? Tal vez debería dar un paso al frente y renunciar a su mansión del sur de California, ya que supuestamente está en ‘tierra robada’”.

En esa misma línea, el senador Mike Lee afirmó: “Cualquier persona blanca que haga un reconocimiento público de ‘tierra robada’ debería entregar inmediatamente su propiedad a los nativos americanos”.

Por su parte, el periodista independiente Manny Marotta ironizó: “Un pequeño recordatorio de que Billie Eilish, con una fortuna de 50 millones de dólares, ha donado 0,00 dólares a los habitantes originales de esta ‘tierra robada’”.

La respuesta de la Donald Trump a la postura anti-ICE de los artistas

Donald Trump criticó duramente la 68.ª edición de los Grammy 2026, calificando la gala en su red social Truth Social como “lo peor” y “prácticamente imposible de ver”. Su mayor molestia fue contra el presentador Trevor Noah, quien hizo una broma vinculando al mandatario con la isla de Jeffrey Epstein, lo que provocó que Trump lo llamara “perdedor sin talento” y amenazara con demandarlo por difamación.

El presidente también atacó a la cadena CBS por transmitir el evento, afirmando que la ceremonia estaba llena de mensajes políticos que “contaminaban las ondas”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí