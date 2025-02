Tras más de dos meses de pleito legal, Daddy Yankee y Mireddys González han firmado el divorcio. Tras 30 años de matrimonio y una historia de amor que parecía inquebrantable, la pareja ha puesto punto final a su relación. Pero lo que realmente ha encendido las redes no es solo la noticia de la separación, sino el mensaje que el Big Boss publicó después de firmar los documentos que hicieron oficial el fin de su matrimonio.

Horas después de firmar el divorcio, Daddy Yankee rompió el silencio con un mensaje que dejó a muchos pensando. En su publicación, el reguetonero escribió: “Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. En Victoria Siempre! ✝️”.

A pesar de las especulaciones, ni Daddy Yankee ni Mireddys González han dado declaraciones directas sobre las razones detrás de su ruptura. | Instagram daddyyankee

Junto a su mensaje, Daddy Yankee compartió un video de su reciente canción “En el desierto”, un tema que estrenó en medio de su batalla legal con Mireddys González, con también tiene una disputa legal por el control de sus corporaciones.

“¿Cuándo se acaba este dolor?/ Siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer”, dice el tema. “Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir”, añade. “En el desierto voy creciendo/ A pesar de lo que estoy viviеndo, sigo aprendiendo/ lo que еs tener paciencia/ voy desarrollando mi resistencia”.

Daddy Yankee y Mireddys González fueron una de las parejas más sólidas del reguetón, pero su reciente separación ha dejado a muchos sorprendidos. | Instagram daddyyankee

En otra estrofa, habla de la salud mental. “Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad/ Tengo una vida y por ella voy a pelear/ como un león rugiendo en la oscuridad/ Yo voy vencer, yo voy a vencer. Señor, líbrame del pánico y del insomnio/ renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios/ Esto es un día a la vez sin perder la fe/ Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después”, dice la canción.

El tema habla también de la lucha contra la depresión. “Voy creando nuevos hábitos con sacrificio/ Dejando los vicios y dándole duro al ejercicio/ Los buitres no se comerán mis sobras/ El enemigo se asombra/ porque soy un guerrero en medio de las sombras/ El viento me susurra sus palabras de temor/ Pero resisto, voy a ganar la batalla en mi interior/ Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión”, dice.

Desde que Daddy Yankee hizo pública su separación el 2 de diciembre de 2024, han sido más de dos meses complicados para la familia. Todo empezó con una denuncia que el cantante presentó en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, por una transferencia de US$100 millones de dólares que se hizo sin su permiso, lo que desató una pelea legal por dinero.