Savannah Guthrie habló por primera vez con Hoda Kotb tras la desaparición de su madre, Nancy Guthrie. La entrevista se realizó recientemente y será transmitida en el programa Today en dos partes, durante las emisiones del jueves 26 y viernes 27 de marzo. Durante el episodio del miércoles 25 de marzo, Kotb adelantó algunos detalles de la conversación. Explicó que se trató de un diálogo largo y muy emotivo, en el que la presentadora abordó distintos aspectos de la situación que atraviesa su familia.

Antes de mostrar un adelanto, Kotb comentó en vivo que fue una charla especialmente difícil. Asimismo, señaló que en los próximos días se verán más partes de la entrevista, incluyendo momentos en los que Savannah hace un llamado directo a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de su madre.

En uno de los fragmentos mostrados, Guthrie, visiblemente afectada, dice: “Alguien necesita hacer lo correcto. Estamos en agonía. Estamos en agonía. Es insoportable.”

Luego, continuó describiendo el dolor que siente al pensar en lo que su madre pudo haber vivido. “Y pensar por lo que ella pasó. Me despierto cada noche en medio de la noche, cada noche,” expresó.

La periodista pidió que cualquier persona con información “haga lo correcto” y ayude a encontrarla. (Foto: TODAY / YouTube)

“Y en la oscuridad, imagino su terror. Y es impensable, pero esos pensamientos exigen ser pensados. Y no voy a esconder mi rostro. Pero ella necesita volver a casa ahora”, agregó.

Tras emitir el clip, Carson Daly le preguntó a Kotb cómo se sentía después de la entrevista. La periodista respondió que estaba bien, aunque destacó la mezcla de emociones que percibió en Guthrie.

“Estoy bien. Hay una desesperación y también una firmeza en Savannah,” explicó Kotb. Añadió que la presentadora mantiene la esperanza de que alguien aporte información clave y que, en los próximos días, hablará sobre la investigación, su fe y la manera en que está afrontando este momento.

Kotb también adelantó que Guthrie compartirá cómo siente el apoyo de Dios en este proceso. Comentó que le sorprendió su capacidad para mantenerse serena frente a la cámara, sostener una conversación y expresar con claridad sus pensamientos sobre el futuro, a pesar de la situación.

Mientras tanto, la búsqueda de Nancy continúa. La mujer, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero, luego de que su familia la dejara en su casa en Tucson. Al no conectarse a un servicio religioso virtual al día siguiente, se reportó su desaparición ante las autoridades.

Los investigadores creen que fue secuestrada durante la noche luego de la difusión de imágenes de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en la puerta de su vivienda.

Además, el sheriff del condado de Pima señaló que las autoridades creen conocer el posible motivo del secuestro y consideran que se trató de un hecho dirigido, aunque aún no lo confirman completamente.

La investigación sigue en curso mientras la familia insiste en que alguien podría tener la clave del caso. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Desaparición de Nancy Guthrie: lo último que se sabe

Al día de hoy, la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie se centra en un secuestro dirigido. El Sheriff del condado de Pima y el FBI confirmaron el hallazgo de ADN (sangre) en el porche de la casa y cuentan con videos de un sospechoso enmascarado y armado que acechaba la vivienda la noche del 31 de enero.

Actualmente, las autoridades analizan grabaciones de seguridad de casas vecinas para detectar si hubo vigilancia previa. La pista más sólida es una mochila específica que portaba el atacante, mientras que la validez de supuestas notas de rescate sigue bajo estricta reserva.

Pese a la millonaria recompensa de 1 millón de dólares ofrecida por la familia, las autoridades aún no han realizado detenciones ni han logrado identificar una pista determinante que esclarezca el paradero de Nancy Guthrie.

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