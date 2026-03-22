La presentadora Savannah Guthrie mantiene la esperanza mientras continúa la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde hace ya siete semanas. A pesar del paso del tiempo, la familia sigue enfocada en encontrar respuestas y no pierde la fe. Este domingo 22 de marzo, la conductora compartió un mensaje en sus redes sociales, incluyendo Instagram y Facebook, donde publicó una imagen con un mensaje de inspiración que decía: “Creo, creo”.

Guthrie también replicó la publicación en sus historias, reforzando su mensaje de optimismo en medio de la incertidumbre que vive.

Un día antes, la conductora del programa Today, junto a sus hermanos Annie y Camron Guthrie, además de sus parejas, emitieron un comunicado agradeciendo el apoyo recibido en Tucson, Arizona. La familia destacó la solidaridad de la comunidad local durante la búsqueda.

“Estamos profundamente agradecidos por el apoyo de vecinos, amigos y la gente de Tucson. Ahora todos somos familia. Seguimos creyendo que los habitantes de Tucson y la comunidad del sur de Arizona tienen la clave para resolver este caso”, señalaron en el mensaje difundido durante un especial televisivo.

Las autoridades creen que se trató de un secuestro dirigido, aunque aún no hay confirmación total del motivo. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

En ese mismo comunicado, la familia pidió a cualquier persona con información que se acerque a las autoridades, especialmente sobre fechas clave como el 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero y la noche del 11 de enero.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero, luego de que su familia la dejara en su casa en Tucson. Al día siguiente, las autoridades iniciaron una búsqueda urgente cuando no asistió a la iglesia.

Los investigadores sospechan que fue secuestrada durante la noche, basándose en imágenes de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en la puerta de su vivienda.

El caso sigue bajo investigación y, aunque las autoridades creen tener una idea del posible motivo, aún no hay conclusiones definitivas.

La familia pidió apoyo a la comunidad de Tucson para aportar información clave sobre los últimos momentos antes de su desaparición.. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Creemos que sabemos por qué [el secuestrador] hizo esto y creemos que fue un acto dirigido, pero no estamos 100% seguros”, dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. “Creo que desde el primer día tuvimos ideas bastante claras sobre lo ocurrido, y esas ideas no han cambiado”.

Mientras tanto, la familia mantiene su llamado constante para encontrar a Nancy. “Nuestro enfoque es únicamente encontrarla y traerla a casa. Queremos celebrar su hermosa y valiente vida. Pero no podemos hacerlo hasta que sea llevada a un lugar de descanso final. Gracias por seguir orando sin cesar”, expresaron.

La propia Savannah también había pedido semanas atrás: “Quería decirle a quien la tenga o sepa dónde está que nunca es demasiado tarde. No estás perdido ni solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Y creemos”.

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está en un “punto muerto”, según los críticos

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó días atrás que las autoridades están “definitivamente más cerca” de identificar a los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie. Pese a estas declaraciones, la investigación cuenta con la participación del FBI tras reportarse un aparente estancamiento en el caso.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante el proceso, como la falta de resguardo de la escena del crimen, demoras en el uso de recursos aéreos y fallas de comunicación.

Fuentes policiales atribuyen estas complicaciones al “ego” del sheriff y a una rivalidad personal con el FBI que data de 2015, lo cual habría dificultado la cooperación necesaria para resolver el presunto secuestro.

Expertos y miembros de su propia agencia cuestionan la estrategia informativa de Nanos, acusándolo de priorizar el “control de daños” sobre la claridad del caso mediante versiones contradictorias. Esta situación se da en medio de un clima de tensión política tras su ajustada reelección en 2024 y denuncias de presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Mientras tanto, el paradero de Guthrie sigue siendo desconocido, sin que hasta ahora se haya detenido a ningún sospechoso ni se haya obtenido una pista clave en la investigación.

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