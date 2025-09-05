¿Sabes que existe algo que te sacude por dentro y no te deja dormir en paz, además de impedirte mover un solo músculo? Ester Expósito, en “El Hormiguero”, reveló todo lo relacionado con una afección que sufre: la parálisis del sueño. No es común que una figura mediática se abra con tanta sinceridad sobre un trastorno tan inquietante, y menos aún con un lenguaje tan humano, sin tecnicismos, contándolo para que todos lo entendamos con ejemplos y cercanía.

La actriz —ya conocida por “Élite” y ahora con su película “El talento”— narró con claridad lo difícil que ha sido vivir esa experiencia. Y puedo decir que la entiendo perfectamente, pues he experimentado lo mismo en carne propia y sé lo duro que es. Ella lo compartió desde un espacio íntimo, respetado y libre de juicios, dejando un testimonio valioso tanto para sus fanáticos como para quienes pasan por ello durante las noches.

Ester Expósito durante su más reciente participación en "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

Ester explicó que comenzó a investigar y acudió a una neuróloga. Ahí entendió que sucede lo siguiente: el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso, por lo que el cuerpo queda paralizado mientras el cerebro aún está despierto. En ese desajuste, la mente juega una mala pasada y te hace sentir que te estás muriendo: como una alarma interna.

Durante ese lapso puedes oír sonidos, abrir los ojos y estar consciente, pero sin poder mover el cuerpo, como si una parte de ti intentara regresar a la vida mientras otra sigue atrapada. Esos segundos (o más) hacen que la experiencia parezca eterna. En otras palabras, el cerebro intenta despertarte mediante sensaciones que pueden resultar escalofriantes porque interpreta que corres peligro.

LO QUE SIENTE ESTER EXPÓSITO EN LA PARÁLISIS DEL SUEÑO

Según contó la actriz de Élite, durante esos episodios entra en un estado extraño, medio despierta pero incapaz de reaccionar. “Tu cuerpo empieza a mandar señales al cerebro, ruido para que te despiertes. Oigo campanas, zumbidos, puedo abrir los ojos, y estoy consciente, pero el cuerpo no lo puedo mover porque todavía está dormido”, relató.

Si alguna vez sentiste ese zumbido en los oídos al quedarte dormido, imagina que, en lugar de relajarte, eso te provoca tensión. Así lo vivió Ester, así lo describió con total honestidad. Explicó que el cuerpo tarda unos segundos en reaccionar, aunque esos segundos se sienten como horas.

Hubo una etapa en su vida en la que la parálisis del sueño era parte de su rutina nocturna. Lo entiendo bien, porque también he pasado meses en los que me ocurría a diario. “Se pasa fatal y se hace eterno. Tiene que ver con el estrés y había noches en que me pasaba varias veces seguidas hasta que conseguía dormir”, añadió.

El estrés no siempre se manifiesta con lágrimas o crisis visibles. A veces se esconde en el insomnio, en el miedo a cerrar los ojos o en el terror de despertarte sin poder moverte a mitad de la noche.

SUEÑOS TURBIOS Y VISIONES ESCALOFRIANTES

Además de la parálisis, Ester compartió un detalle revelador: durante esas etapas también tenía sueños muy pesados. “En general suelo tener sueños turbios, porque creo que como estoy medio consciente, mi cerebro se va a lugares oscuros”, declaró la actriz.

Contó uno en particular que dejó a todos sorprendidos: “Necesito correr y no puedo, me cuesta, y me despierto con una angustia terrible. También he soñado que llevo mi vida normal y recuerdo que maté a alguien hace mucho tiempo y se me había olvidado”, relató.

Imagínate el nivel de angustia con el que una persona puede despertar después de eso. No son solo sueños: son experiencias emocionales tan intensas que el cuerpo las vive como si fueran reales. Y a muchos nos ha pasado soñar que alguna entidad nos observa o intenta sujetarnos.

Ester Expósito con Pablo Motos en el programa "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

¿Y AHORA CÓMO ESTÁ?

La buena noticia es que, según dijo, hoy en día ya no le ocurre con la misma frecuencia. No es que haya desaparecido del todo, pero aprendió a entender lo que le sucede y a gestionarlo mejor. Esa es una clave que pocas veces se menciona: comprender el problema es el primer paso para enfrentarlo. No siempre hay una solución mágica.

A veces esas señales del cuerpo son un aviso de que algo nos está ocurriendo y de que debemos actuar para que no esté tan cargado ni tensionado.

