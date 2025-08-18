A inicios de este mes, John Cena fue tendencia en las redes sociales por haber revelado el duro comentario que lo convenció de someterse a un trasplante capilar. Hoy te hablaré nuevamente sobre este artista a raíz de que Frank Grillo expuso lo que le sorprendió de él luego de que ambos trabajaran juntos en ‘Peacemaker’.

En el estreno en el AMC Lincoln Square Theater (New York) de la segunda temporada de la serie de HBO Max, el actor de 60 años no tuvo problema alguno en elogiar a su colega, asegurando que afrontó “un gran reto” a la hora de grabar los nuevos capítulos que podrán ser vistos a partir del 21 de agosto.

Frank Grillo es un actor y modelo estadounidense. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) / Dimitrios Kambouris

Los halagos a John Cena

“Debo decirles que me sorprendió muchísimo porque es un actor increíble”, comenzó diciendo Frank Grillo en diálogo con People. “Lo que hace en esta serie, en esta temporada en particular, es un gran reto”, agregó el artista, que en ‘Peacemaker’ interpreta a ‘Rick Flag Sr.’.

John Cena es un luchador profesional, actor y autor estadounidense. (Foto: BG048 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images) / BG048/Bauer-Griffin

Pero no creas que solo manifestó eso. Él también indicó que su admiración por John Cena va más allá de su talento actoral. “Es quizás el tipo más amable que he conocido en mi vida”, recalcó, antes de también hablar bien sobre el resto de estrellas que participan en la serie.

“Todos son realmente geniales y talentosos”

“Es un elenco increíblemente completo. Todos son realmente geniales y talentosos. Así que me lo he pasado genial con todos. De verdad. Son todos increíbles”, subrayó Frank Grillo. La segunda temporada de ‘Peacemaker’, además de contar con la participación del mencionado actor y del propio John Cena (en el papel de ‘Peacemaker’), también cuenta con las actuaciones de Isabela Merced, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee, Sol Rodriguez, Nhut Le y Michael Rooker. Ojo que la serie está creada y dirigida por James Gunn.

