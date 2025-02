El mundo del cine está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, quienes fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. A los 95 años, Hackman deja un legado cinematográfico incomparable, habiendo interpretado más de 100 papeles icónicos que marcaron la historia de Hollywood. La noticia ha conmocionado a sus seguidores y a la industria, dejando un vacío que será difícil de llenar.

Gene Hackman no solo fue un actor galardonado, sino una figura influyente en la cultura popular. Ganó dos premios Oscar: uno como Mejor Actor por su inolvidable interpretación de Jimmy “Popeye” Doyle en ‘The French Connection’ (1971) y otro como Mejor Actor de Reparto por ‘Unforgiven’ (1992).

Además, recibió múltiples nominaciones al Oscar por películas como ‘Bonnie and Clyde’ y ‘Mississippi Burning’. También obtuvo dos Bafta, cuatro Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Cine. Su capacidad para transformarse en cualquier personaje lo convirtió en un referente actoral.

Gene Hackman ganó un Oscar por su interpretación del policía neoyorquino Popeye Doyle en 'The French Connection' de 1971 (Foto: AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ GENE HACKMAN?

Las autoridades han confirmado que no hay indicios de crimen, aunque la causa de la muerte sigue siendo un misterio. Junto a la pareja, también falleció su perro, lo que añade una capa de melancolía a esta pérdida. El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, lidera la investigación y ha enfatizado que se encuentran en una etapa preliminar, esperando la aprobación de una orden de registro para esclarecer los hechos.

Las reacciones a su partida no se hicieron esperar. Francis Ford Coppola lo recordó como un “gran artista” e “inspirador”, mientras que George Takei destacó su capacidad para interpretar cualquier papel con una autenticidad incomparable. Sin duda, Gene Hackman no solo fue un actor brillante, sino también un ser humano que dejó una profunda huella en quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él.

Hackman sostiene su Oscar al Mejor Actor de Reparto, otorgado por su interpretación de Little Bill Daggett en 'Los imperdonables', en 1993 (Foto: AFP)

UNA VIDA EXTRAORDINARIA

Se alistó en el Cuerpo de Marines a los 16 años tras mentir sobre su edad y sirvió en China, Hawái y Japón. Esta experiencia temprana de disciplina y compromiso forjó su carácter, llevándolo a perseguir sus sueños con determinación. Posteriormente, estudió periodismo y producción de televisión en la Universidad de Illinois, antes de regresar a California para perseguir su sueño de ser actor.

En 1963 regresó a Nueva York y actuó en producciones fuera de Broadway (entre ellas en la comedia ‘Any Wednesday’ del Music Box Theatre) y en papeles menores en televisión. Pero empezó a ganarse un nombre en los setentas, cuando se convirtió en el protagonista del detective neoyorquino Jimmy “Popeye” Doyle en ‘The French Connection’.

También apareció en ‘Children From Their Games’ en el antiguo Teatro Morosco, ‘Poor Richard’ en el Teatro Helen Hayes y ‘The Natural Look’ en el Teatro Longacre, antes de regresar en 1992 para interpretar ‘Death And The Maiden’ en el Teatro Brooks Atkinson.

Su retiro en 2004 sorprendió a muchos, pero Hackman ya había decidido llevar una vida más tranquila en Nuevo México. Se dedicó a la escritura, publicando varias novelas de ficción histórica, demostrando que su talento iba más allá de las cámaras. También encontró tiempo para sus otras pasiones, como el golf, la pintura y las carreras de autos, demostrando que era un hombre de múltiples facetas.

Gene Hackman será recordado no solo por sus impresionantes actuaciones, sino por su humildad y su negativa a adoptar el estilo de vida de una celebridad. Él mismo afirmó: “Si te ves a ti mismo como una estrella, ya has perdido algo en la representación de cualquier ser humano”. Con su partida, el cine pierde a uno de sus gigantes, pero su legado artístico vivirá eternamente en las pantallas y en los corazones de quienes admiraron su trabajo.