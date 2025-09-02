El cine y la televisión están de luto tras el fallecimiento de l actor canadiense Graham Greene, recordado por su papel en “Danza con lobos” y por su participación en la saga “Crepúsculo”. Su partida a los 73 años deja un vacío profundo en la industria y en el corazón de los espectadores que crecieron con su talento y carisma en la pantalla.

¿DE QUÉ FALLECIÓ GRAHAM GREENE?

Graham Greene murió el lunes 1 de septiembre de 2025 en Stratford, Ontario, a los 73 años, debido a causas naturales tras una larga enfermedad. Aunque no se dieron más detalles, su fallecimiento ocurrió en calma y rodeado de afecto, según confirmaron sus representantes a TMZ.

EL LEGADO DE GRAHAM GREENE

Su interpretación del chamán Kicking Bird en “Danza con lobos” (1990) lo convirtió en un referente del cine mundial. Con este papel obtuvo una nominación al Óscar y abrió el camino para que más voces indígenas fueran reconocidas en Hollywood. Su mirada serena y poderosa quedó grabada en la memoria de millones.

La carrera de Greene fue extensa y variada. Participó en películas como “The Green Mile”, “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance” y en la saga “Crepúsculo”. En televisión destacó en series como “The Last of Us”, “Goliath” y el universo Marvel con Echo, demostrando una versatilidad admirable.

Además de su nominación al Óscar, Greene ganó un Grammy por “Listen to the Storyteller” y recibió prestigiosos premios en Canadá, como el Governor General’s Performing Arts Award. Su vida no estuvo exenta de sombras: habló abiertamente sobre la depresión que lo afectó en 1997, mostrando su valentía al visibilizar estas luchas.

La historia de Greene quedó marcada para siempre en 1990, cuando dio vida a Kicking Bird en la obra maestra de Kevin Costner "Dances with Wolves" (Foto: AFP)

UN HOMBRE DE INTEGRIDAD Y VALORES

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”, declaró el agente de Greene a Deadline. “Por fin eres libre. Susan Smith te recibirá en las puertas del cielo”, añadió, en referencia al agente del actor durante muchos años, quien falleció en 2013.

Tras más de 30 años de matrimonio, deja a su esposa Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene y un nieto. Su legado artístico también perdurará en “Ice Fall”, la última película que filmó y que aún espera su estreno, un testimonio final de su amor por la actuación.

Con su partida, se apaga una voz poderosa, pero su eco permanecerá en cada proyecto que llevó a cabo. Graham Greene no solo fue un gran actor, también un símbolo de representación y dignidad. Su obra seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores en todo el mundo.

