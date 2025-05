Luego de lanzar el tema ‘Honest’ en 2022 y tener una participación puntual en ‘Snooze’ con SZA, Justin Bieber ha estado alejado de la escena musical. Si bien el artista ya tiene un buen tiempo sin anunciar una nueva canción, ha sido noticia por otros factores, como su relación sentimental con Hailey Bieber y otros asuntos acerca de su vida privada. Precisamente, en esta ocasión, te cuento que el cantante hace poco compartió unas profundas reflexiones sobre el tipo de persona que es. Las palabras que usó han causado un gran impacto.

Con el fin de difundir sus pensamientos, el nacido en Canadá utilizó su cuenta oficial de Instagram (@justinbieber). En total, él realizó tres publicaciones el último 9 de mayo con mensajes que sus fans, hasta el momento, no dejan de comentar.

El primer post viene a ser un reel en el que lo único que se ve es un texto en un fondo blanco acompañado de un emoji con ojos en forma de corazón. ¿Qué escribió exactamente? Pues ahí empezó indicando que es “un tipo común y corriente con defectos”.

“He hecho cosas que han lastimado a otros”, aseguró después. “Sigo haciendo y diciendo cosas que lastiman a otros sin querer. Sin embargo, esta mañana me desperté con otra oportunidad para crecer y no ser tan egoísta”, precisó en las siguientes líneas.

Luego finalizó su primera reflexión con palabras relacionadas al amor. En este punto, el artista dejó en claro lo que es el amor para él. “El amor nos atrae. El amor no condena. El amor cree en lo mejor. El amor todo lo espera y todo lo soporta. No guarda rencor. El amor te ayuda a perdonar y amar incluso a tus enemigos”, sostuvo.

Justin Bieber aseguró que a veces se despierta "pesimista" y que no puede controlar cómo se va a sentir.

“Si lo admitiera, quizá no les caería bien”

Con respecto al segundo post, nuevamente el intérprete de ‘Sorry’ subió un reel en donde solo había texto en un fondo blanco. Claro está que esa vez ya no acompañó todo con un emoji. “A veces pienso que me van a exponer si le digo a la gente lo egoísta que soy. Si lo admitiera, quizá no les caería bien ni confiarían en mí. Pensé que si era honesto acerca de las cosas egoístas que sentía, me iban a descalificar de los sueños que tenía de ser incluido. Pero cuanto más honesto soy sobre dónde estoy realmente, más libertad tengo en realidad”, indicó en ese video.

Ya en su tercera publicación, Justin Bieber dejó de lado los clips. Ahí prefirió usar la foto de un pájaro y en la descripción de la misma compartió su reflexión. “La verdad es que me despierto cada mañana. Algunos días soy optimista. A veces me despierto pesimista. No puedo controlar cómo me voy a sentir”, comenzó señalando en ese post.

“Incluso inconscientemente culpaba a Dios por el mal presentimiento con el que me desperté, en lugar de comunicarme con él y pedirle que me ayudara a cambiar de perspectiva. Realmente le he estado pidiendo a Dios que me ayude a ver lo mejor de las personas. Incluso después de haber sido utilizado de la forma en que lo he sido. Una vez más, es más fácil señalar con el dedo que asumir la responsabilidad. Es fácil decir ‘¡Maldita sea su avaricia!’, en lugar de controlar la avaricia en nuestros propios corazones. Solo Dios puede eliminar la avaricia y el egoísmo de nuestros corazones. Esforzarse más no funcionará porque lo intenté, jaja”, sentenció el cantante.

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que ganó fama mundial tras el éxito 'Baby' en 2010.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en la semana que Justin Bieber es noticia por publicaciones en Instagram. De acuerdo a People, luego de que su esposa Hailey Bieber asistiera sola a la Met Gala 2025, el artista elogió su look en la mencionada plataforma. “Lo veo, me gusta y lo quiero”, escribió el canadiense adjuntando fotos de su pareja.