Hace unos días, Jennifer Lopez causó impacto con su respuesta a la pregunta de si alguna vez se ha sentido una actriz subestimada. Ahora nuevamente la artista es el centro de atención porque ha revelado que separarse de Ben Affleck es “lo mejor” que le ha pasado en la vida. ¿Por qué piensa eso? Si te interesa descubrirlo, esta nota es para ti.

Primero que nada te comento que la intérprete de ‘On the Floor’ conversó con Lee Cowan en el episodio del 28 de septiembre de CBS News Sunday Morning. Lo digo porque ahí es donde compartió la información que motivó esta nota.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

En aquel diálogo, Jennifer Lopez abordó varios temas, pero lo que más llamó la atención fue cuando calificó su separación de Ben Affleck (ocurrió en 2024) y la visión personal que obtuvo durante ese tiempo como “lo mejor que me ha pasado en la vida”, según People.

Ben Afleck es un actor, director, productor y guionista estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Me ayudó a…”

Ya después explicó que a esa conclusión llegó porque se dio cuenta que lo que le tocó vivir la cambió. “Me ayudó a crecer como necesitaba crecer”, precisó la ‘Diva del Bronx’. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma para que la aprecies.

Jennifer Lopez y Ben Affleck trabajaron en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Ben Affleck, a través de su compañía de producción Artists Equity, se desempeñó en el cargo de productor ejecutivo de la nueva película de Jennifer Lopez, ‘Kiss of the Spider Woman’ (‘El beso de la mujer araña’). Un dato curioso es que dicha cinta se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de este año, el mismo mes en que ambos formalizaron su divorcio.

