El cantante y actor Justin Timberlake busca impedir que se hagan públicas las imágenes de su arresto ocurrido en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol. Según NBC News, el artista presentó una demanda para evitar la difusión del video captado por la cámara corporal de los agentes, argumentando que su publicación vulneraría su privacidad. Como se recuerda, el incidente ocurrió en junio de 2024 en los Hamptons, una exclusiva zona de Long Island, Nueva York. Meses después, en septiembre, el cantante se declaró culpable de un cargo menor relacionado con conducir con la capacidad disminuida. Mientras se resuelve el litigio, las autoridades suspendieron cualquier plan para divulgar el video completo del arresto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Sag Harbor Village, Timberlake fue detenido a las 12:37 a.m. del 18 de junio de 2024 tras no respetar una señal de alto y no mantenerse en su carril mientras manejaba un BMW modelo 2025. Según reportes previos, los agentes consideraron que estaba conduciendo en estado de intoxicación.

El cantante se negó a someterse a una prueba de alcohol y pasó la noche bajo custodia, para luego ser liberado sin fianza tras comparecer ante el juez. En ese momento dijo a la policía que solo había tomado un martini.

El cantante se declaró culpable de un cargo menor por conducir con la capacidad disminuida. (Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT / AFP)

Su abogado, Edward Burke Jr., defendió públicamente su versión semanas después. “El hecho más importante que se debe saber sobre este caso es que Justin no estaba intoxicado y no debió haber sido arrestado por conducir en estado de ebriedad”, afirmó.

El letrado también sostuvo que la policía “cometió una serie de errores muy significativos en este caso” y agregó que el artista no bebió tragos de otras personas y que solo tomó “una bebida en dos horas”.

Finalmente, Timberlake se declaró culpable de un cargo menor por “conducir con la capacidad disminuida debido al consumo de alcohol” (DWAI), una infracción de tránsito no criminal en Nueva York. Este tipo de falta suele aplicarse cuando el conductor presenta algún grado de capacidad por alcohol o drogas, aunque por debajo del límite legal establecido para un cargo más grave.

El artista intenta frenar la publicación del video del arresto, argumentando que afectaría su privacidad (Foto: Michael TRAN / AFP)

Al tratarse de una primera infracción, la sanción puede incluir multa, suspensión de licencia y hasta 15 días de cárcel.

Tras la audiencia, el propio cantante habló con la prensa y asumió responsabilidad.

“Intento exigirme estándares muy altos. Y esto no estuvo a la altura”, expresó. Luego envió un mensaje directo al público: “Quiero decirles a todos los que están viendo y escuchando que, incluso si han tomado una sola bebida, no se pongan al volante. Hay muchas alternativas. Llamen a un amigo, pidan un Uber”.

Pese a la polémica, su gira mundial continuó y el caso generó un fenómeno viral en redes sociales. (Foto: Angela Weiss / AFP)

El arresto también dio pie a un fenómeno viral en redes sociales relacionado con su gira Forget Tomorrow World Tour. Aunque circuló la versión de que el artista habría dicho que el incidente iba a “arruinar” su “gira mundial”, ese intercambio nunca fue confirmado oficialmente.

Pese a la polémica, la gira continuó según lo previsto y marcó su regreso a los escenarios tras cinco años, impulsada por el lanzamiento de su álbum Everything I Thought It Was.

Durante un concierto en Chicago, agradeció el apoyo del público.

“Hemos estado juntos en los momentos buenos y malos, a la izquierda y a la derecha”, dijo. “Sé que a veces es difícil quererme, pero ustedes siguen queriéndome y yo los quiero de vuelta. ¡Muchas gracias!”.

Cuáles son las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York

En Nueva York, las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) se volvieron más estrictas con la reforma de febrero de 2026. Para una primera infracción con un nivel de alcohol en sangre (BAC) de 0.08% o más, las multas oscilan entre $500 y $1,000, la revocación de la licencia es de al menos seis meses y el conductor puede enfrentar hasta un año de cárcel. Además, es obligatoria la instalación de un dispositivo de bloqueo de encendido (IID) en el vehículo por un mínimo de seis meses tras recuperar el derecho a conducir.

Si el nivel de alcohol es 0.18% o superior (DWI Agravado), las multas suben hasta $2,500 y la licencia se revoca por un año. Para los reincidentes (segunda falta en 10 años), el cargo sube a delito grave de Clase E, con multas de hasta $5,000, un mínimo de 18 meses sin licencia y hasta 4 años de prisión. Un tercer delito dentro de la misma década se considera un delito grave de Clase D, pudiendo resultar en hasta 7 años de cárcel y multas de $10,000.

Con la Ley de Leandra, conducir ebrio con un menor de 16 años en el auto es automáticamente un delito grave, incluso si es la primera vez, con penas que pueden llegar a los 4 años de prisión. Asimismo, el estado aplica la “Tolerancia Cero” para menores de 21 años (BAC de 0.02% a 0.07%) y sanciones civiles inmediatas de $500 más la revocación de la licencia por un año si el conductor se niega a realizar la prueba química de alcoholemia.

