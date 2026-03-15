La producción KPop Demon Hunters fue galardonada como la ‘Mejor Película Animada’ en la reciente entrega de los premios Óscar 2026 , un triunfo que reafirma el impacto y la innovación de la industria cinematográfica coreana en la actualidad. Si esperabas con ansias que esta cinta de Netflix resultará como ganadora, en esta nota te revelaré todos los detalles sobre este anuncio y las declaraciones de los directores de este filme que ha sido recibido con buenas críticas.

Esta película, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se coronó con la estatuilla dorada tras superar en la competencia a otros títulos nominados, tales como ‘Arco’, ‘Elio’, ‘Little Amélie or the Character of Rain’ y ‘Zootopia 2′.

A menos de un año de su estreno, la cinta animada con mayor número de reproducciones en esta plataforma de streaming reafirma su éxito no solo en audiencia, sino en la crítica especializada, ya que también triunfó en los Globos de Oro, los Critic’s Choice Awards, los PGA Awards y en diez categorías de los premios Annie.

Maggie Kang, una de las directoras de KPop Demon Hunters, brindando unas palabras de agradecimiento tras haber conseguido un Oscar. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Un premio dedicado a Corea del Sur

Cuando se anunció que KPop Demon Hunters obtuvo el Oscar a ‘Mejor Película Animada’, la cineasta Maggie Kang no pudo ocultar su emoción tras este reconocimiento, llegando incluso a quebrarse en lágrimas por el logro alcanzado.

“Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta aquí, y a todos los que se parecen a mí”, declaró una de las directoras de esta exitosa cinta animada perteneciente a Netflix.

Maggie Kang dedicó la estatuilla de oro a su natal Corea del Sur. (Crédito: VALERIE MACON / AFP)

También aprovechó el momento para dedicar este importante reconocimiento a Corea del Sur, una nación que ha logrado cautivar a audiencias globales gracias a la alta calidad y creatividad artística de sus producciones audiovisuales.

“Lamento mucho que hayamos tardado tanto en vernos en una película como esta, pero aquí está. Y eso significa que las próximas generaciones no tendrán que quedarse con las ganas. Esto es para Corea y para todos los coreanos”, finalizó Kang.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

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