Habló sin filtros e hizo una inesperada revelación sobre su salud. Tras varios días de acaparar titulares por una presunta falsificación de contratos que involucra a su progenitor Jaime González y Universal Music, así como el alejamiento que tendría con sus padres, el cantante Christian Nodal llegó hasta Colombia para ofrecer un concierto en el Coliseo Med Plus en Bogotá y se mostró abierto a conversar con la prensa. Lo que sorprendió a muchos fue que se sinceró sobre la ansiedad, condición con la que ha luchado al punto de buscar ayuda profesional. Aquí los detalles de lo que contó y desde cuándo lleva terapia.

En los últimos días el mexicano no solo ha enfrentado polémicas relacionadas a su esposa Ángela Aguilar y la disputa con su expareja Cazzu por cómo es su relación con su pequeña hija Inti, sino el conflicto legal con la disquera por la presunta falsificación de más de 30 contratos, caso que ya fue judicializado.

“Nosotros reclamamos el uso de documento falso, son 34 contratos; uno por la canción y otro por el video, por cada álbum. Esta estrategia ha sido fallida y lo ha llevado a una serie de actos que demeritan su prestigio. Creo que debe de reflexionar el cantante”, declaró el abogado Richter Morales en entrevista con Ciro Gómez Leyva por la mañana (Radio Fórmula).

Christian Nodal llegó hasta Bogotá, Colombia, como parte de su gira Pa'l Cora. (Foto: EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

Christian Nodal revela que asiste a terapia para enfrentar la ansiedad

En este escenario que pone su nombre otra vez en la polémica, el cantante de 26 años conversó con el programa colombiano ‘La Red’ donde indicó que, tiempo atrás, cuando “sentía que había fallado” comenzó a “experimentar ansiedad”, por lo que buscó ayuda profesional.

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho, a canalizar y entender muchas cosas de vida”, dijo tal como se muestra en un video publicado por Caracol Televisión este 28 de septiembre.

Christian Nodal reveló que sufre de ansiedad y que para hacerle frente desde hace dos años asiste a terapia psicológica.(Foto: EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

Christian Nodal agregó que tuvo el espacio para prestar atención a las situaciones negativas que atravesaba. “La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madr… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar”, explicó.

En la conversación agregó que “me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas… En general, hermano, como que no sé, la vida, me da ansiedad la vida”.

@caracoltv Christian Nodal reveló que desde hace 2 años asiste a terapia para enfrentar la ansiedad 🧠✨, un proceso que asegura lo ha ayudado a sobrellevar momentos difíciles. #LaRedCaracol ♬ sonido original - caracoltv

Cree que los señalamientos a su vida no pararán

Siendo consciente que cada detalle de su vida se vuelve público y que en las redes sociales se difunden diversos ataques a su persona y pareja Ángela Aguilar, el intérprete de ‘Adiós amor’ confesó que está “resignado” a que esto no tenga un fin cercano.

“O sea, yo ya me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura mied… Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o joder (…) Económicamente, la gente habla mal de mí y les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es más redituable y los números lo confirman: tú vete a cualquier ‘tiktokero’ a ver su contenido y ve los numeritos, y cuando se habla de Nodal, el diablo”, agregó según detallan desde Univision.

