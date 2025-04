Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron separarse de sus funciones como miembros activos de la familia real británica, no han faltado los titulares que los vinculan con nuevas controversias.

Aunque el famoso Megxit ocurrió hace ya más de cuatro años, cualquier gesto, palabra o imagen sigue siendo analizada con lupa por medios, expertos reales y fanáticos del protocolo real. Esta semana, una fotografía aparentemente inocente volvió a encender las alarmas.

Todo comenzó con una simple publicación en redes sociales. Jamie Kern Lima, una amiga cercana de Meghan, compartió una imagen de una canasta de productos orgánicos acompañada de una tarjeta de agradecimiento.

Meghan Markle envió una cesta con los productos de su marca As Ever. | Crédito: Instagram meghan ×

Un detalle elegante y amistoso, sí, pero que incluía una frase que no pasó desapercibida: “Con los saludos de Su Alteza Real la Duquesa de Sussex”. Y con eso, estalló la polémica.

La razón del escándalo radica en el acuerdo que Meghan y Harry firmaron con la reina Isabel II tras su salida de la monarquía en 2020. Aunque no se les retiraron oficialmente los títulos de “Su Alteza Real” (Her Royal Highness o HRH en inglés), se estableció claramente que no debían usarlos en el día a día ni, mucho menos, con fines comerciales.

Desde entonces, han insistido en que respetan ese pacto. Sin embargo, el simple uso de esa frase en una nota, por más que haya sido escrita con tono personal o por un tercero, ha sido interpretado por muchos como una violación sutil, pero evidente, del compromiso con la difunta reina.

La cesta que Meghan Markle envió a Jamie Kern Lima. | Crédito: X Jamie Kern Lima ×

Según Radar Online, un portavoz de los Sussex aseguró que no se utiliza el título con fines lucrativos.

Las redes sociales tampoco tardaron en reaccionar. “¿No se suponía que ya no podía usar HRH?”, preguntó un usuario en X. Otro comentó con ironía: “Parece que las reglas solo se aplican cuando les conviene”.

Harry y Meghan se mudaron a California en 2020 para comenzar una vida lejos de los reflectores reales, buscando independencia financiera y libertad creativa.