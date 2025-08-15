La reciente entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha ha desatado una fuerte polémica por las respuestas que brindó. Si bien el cantante abordó temas como su si era mujeriego , no desaprovechó la oportunidad para aclarar cualquier duda relacionada con Cazzu .

En un momento determinado del conversatorio, el actual esposo de Ángela Aguilar aseguró que, en su etapa como pareja, la propia rapera argentina le sugirió que se buscara a otra mujer que encajara con lo que él deseaba, siempre y cuando ella no se enterara.

“(Me dijo) ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere, todo va a estar bien’. Me rompió el corazón, ahí me desenamoré, ahí cambio la esperanza y la ilusión”, fueron las declaraciones del intérprete de ‘Adiós Amor’.

Esta “petición” fue el causante de que inicie su controversial relación con Ángela Aguilar. También afirmó que existió momentos complicados que no supieron manejar adecuadamente y, poco a poco, la pasión se fue extinguiendo.

¿Una indirecta para Christian Nodal?

Estas respuestas brindadas por Nodal ocasionaron una reacción inmediata en Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, quien no dudó en publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram que posiblemente estaría dirigida al padre de su hija Inti.

Se trata de un fragmento de su canción ‘Engreído’, que cuenta con la colaboración de Elena Rose. En este se puede leer el siguiente verso: “El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”.

Aunque no hay un detalle específico para catalogar que dicha letra está dirigida a su expareja, lo llamativo es que la publicación de Cazzu se realizó después de esta entrevista. Como se sabe, Christian Nodal y Ángela Aguilar han recibido incesantes críticas hasta el momento por cómo inició su vínculo amoroso.

