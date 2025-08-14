Christian Nodal es una de las celebridades mexicanas que ha sido blanco de críticas desde que inició su relación con Ángela Aguilar . Los seguidores de Cazzu, madre de su hija Inti, no perdonan cómo se originó este vínculo amoroso. Para intensificar la polémica, el artista ha dejado impresionado con la respuesta que ofreció al ser consultado si se consideraba un “mujeriego”. ¿Qué dijo?

El cantante concedió una entrevista con la periodista Adela Micha. En esta conversación, se abordaron distintos temas de su vida personal, tal como su anterior relación con Cazzu , su hija Inti y cómo se enamoró de su actual esposa.

Lo llamativo de esta entrevista fue cuando la periodista le preguntó si se consideraba una persona acostumbrada a tener múltiples vínculos amorosos, pero Nodal respondió de esta controversial manera:

“Yo nací con un problema más cab*** que ser mujeriego, nací con el alma enamorada. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Desde chico, cuando entregaba mi corazón, hasta cuando había un desamor, lo disfrutaba, porque el aprendizaje que te deja cada persona, cada situación, se puede convertir en una obra de arte”, dijo.

Christian Nodal ha recibido muchas críticas por cómo inició su vínculo amoroso con Ángela Aguilar. (Crédito: @nodal / Instagram)

Con estas palabras, el propio Nodal afirma que siempre se ha entregado por completo en todas sus relaciones y que se siente orgulloso con cada pareja que ha estado. Como se sabe, antes de comprometerse con Ángela Aguilar, estuvo vinculado sentimentalmente con Belinda y Cazzu.

“Siempre he tenido ese orgullo de estar con alguien. Veo muchas cosas bellas en la persona y creo que lo vale, cuando alguien vale la pena. ¡Es muy emocionante estar enamorado!”, expresó.

El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal generó polémica y un sinfín de críticas. (Crédito: @angela_aguilar_ | Instagram)

“Es bonita la vida en solitario”

El intérprete de ‘Adiós Amor’ también contó que, en su etapa de soltero, supo encontrarse a sí mismo y lo disfrutó al máximo. Sin embargo, confiesa que prefiere la compañía de alguien para compartir “sentimientos y emociones”.

“He disfrutado mucho mi soledad. Cuando es elegida, es muy, muy bonita, pero me gusta compartir con alguien las cosas bonitas de la vida, es lo más bello que te puede pasar”, declaró a la periodista Adela Micha.

