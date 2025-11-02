Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia contra su compañero de elenco David Harbour, acusándolo de acoso y maltrato durante el rodaje de la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’, según un reciente informe que ha sorprendido a la industria.

De acuerdo con el medio Daily Mail, la actriz de ‘Enola Holmes’ presentó una extensa queja formal antes del inicio de la filmación de la quinta y última temporada del programa. En el documento, Brown detalló múltiples episodios de comportamiento inapropiado por parte de Harbour.

Una fuente cercana al caso explicó al medio que “Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso y maltrato antes de que comenzaran las grabaciones de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró varios meses”.

Millie Bobby Brown está casada con Jake Bongiovi. (Foto: AFP)

El actor, de 50 años, habría sido sometido a una investigación interna dentro del estudio, aunque el resultado final no se ha dado a conocer.

Según el mismo informe, Brown, de 21 años, habría grabado el final de la serie acompañada por un representante personal en el set. Cabe destacar que Harbour no fue acusado de conducta sexual inapropiada.

En ‘Stranger Things’, Brown interpreta a Eleven, mientras que Harbour encarna a Jim Hopper, su figura paterna dentro de la trama. En 2021, el actor habló sobre su vínculo con la joven estrella y el sentimiento de protección que siente hacia ella.

David Harbour interpreta al sheriff Jim Hopper en 'Stranger Things'. (Foto: Netflix)

“Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven, antes de que llegara toda esta fama”, dijo en el podcast That Scene with Dan Patrick. “Tengo un sentimiento muy protector hacia ella. Me preocupa mucho, me preocupa la fama y todo lo que debe enfrentar”.

Las acusaciones contra Harbour surgieron poco después de su separación de la cantante Lily Allen, con quien se casó en 2020. La pareja se habría distanciado en febrero de este año tras rumores de infidelidad.

Allen dejó entrever en su nuevo álbum ‘West End Girl’, estrenado el 24 de octubre, que su exesposo le fue infiel. En la canción Dallas Major, menciona una relación “abierta” en la que su pareja “se desvió” y llevaba una “doble vida” en “P–sy Palace”.

A pesar de la polémica, Netflix planea estrenar la última temporada de 'Stranger Things' el 26 de noviembre, prometiendo un cierre “cinematográfico”. (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

A pesar de la separación, fuentes cercanas aseguraron que Allen lo apoyó durante el proceso de investigación. “Lily lo apoyó en todo. Fue un momento muy duro”, dijo un informante al medio citado.

Mientras tanto, desde Netflix se espera que la temporada final, que estrenará su primera parte el 26 de noviembre, sea un éxito mundial. “Será un evento cinematográfico. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista”, comentó un representante del estudio.

Aunque la plataforma no suele pronunciarse sobre investigaciones internas, otro portavoz agregó: “El hecho de que no lo hayan negado dice mucho. Stranger Things puso a Netflix en el mapa, y millones de fans esperan este desenlace. Nadie quiere que nada distraiga de eso”.

Lo que se sabe de la última temporada de ‘Stranger Things’

La quinta y última temporada de Stranger Things será el enfrentamiento definitivo contra Vecna, quien regresa más letal para llevar la guerra del Upside Down a Hawkins. La trama se centra en seguir los pasos de Eleven, Mike y el resto de la pandilla para encontrar y destruir a Vecna, una misión que se complica debido a la oscura conexión del villano con Will Byers.

Netflix estrenará los ocho episodios de la temporada final en tres partes durante el final de 2025. El Volumen 1 (cuatro episodios) llega el 26 de noviembre. El Volumen 2 (tres episodios) se estrena el 25 de diciembre.

La serie culminará con un evento el 31 de diciembre de 2025 con un episodio final de larga duración que, por primera vez, también se proyectará en cines.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí