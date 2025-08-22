Millie Bobby Brown, a sus 21 años, acaba de adoptar a una niña junto a su esposo, Jake Bongiovi. Sí, la misma actriz que conocimos siendo apenas una niña en “Stranger Things”, hoy está dando uno de los pasos más importantes de su vida: ser madre. Si bien esto ha conmovido a miles en todo el mundo, es preciso señalar que también provocó una sensación de confusión y sorpresa debido a su corta edad.

Para muchos puede parecer “demasiado pronto”, pero si uno ha seguido de cerca su historia, entiende que esto no fue algo impulsivo. Millie lleva años hablando de su deseo de formar una familia joven, y lo expresó en varias entrevistas, especialmente en el podcast Smartless, donde dejó claro que ser madre era una prioridad para ella, incluso antes de conocer a Jake. Es un gesto valiente, sí, pero, sobre todo, profundamente genuino.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en el estreno de "Damsel" de Netflix en el Teatro París de Nueva York, el 1 de marzo de 2024 (Foto: AFP)

UNA DECISIÓN QUE NACIÓ MUCHO ANTES DEL AMOR

Lo que me pareció más fuerte fue cuando dijo que soñaba con ser madre desde niña. Y no lo decía en un sentido superficial, sino con la intención real de cuidar, proteger y criar. Según contó, su propia madre dio ese gran paso a los 21, y su padre a los 19. Eso marcó su visión de lo que significa crear una familia desde el amor y la juventud.

Por eso, cuando conoció a Jake Bongiovi —hijo del músico Jon Bon Jovi— y comenzó una relación seria con él, la conversación sobre tener hijos surgió naturalmente. Ella quería formar una familia grande, y él también. Pero él tenía una condición: primero querían casarse. Lo hicieron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima, y unos meses después, cumplieron el sueño de ambos.

EL VALOR DE LA ADOPCIÓN

Lo que más respeto de esta historia es que Millie no distingue entre tener hijos biológicos o adoptivos. Lo explicó con tanta claridad: “Para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar. Mi hogar está lleno de amor por todos y por todo”. Y eso dice mucho de quién es ella como persona.

En un mundo donde muchas veces se idealiza la maternidad biológica, Millie rompe el molde. La pareja compartió la noticia a través de Instagram con un mensaje corto pero muy emotivo: “Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo con paz y privacidad. Y entonces quedaron tres”.

UNA MATERNIDAD QUE CONVIVE CON LA CARRERA

Algunas personas podrían pensar que la maternidad puede frenar su carrera, pero Millie no lo ve así. De hecho, en repetidas ocasiones ha dicho que formar una familia es tan importante para ella como consolidarse como actriz y productora. Y vaya que va en camino de lograr ambas cosas. Este año se estrenó “The Electric State”, una de las producciones más grandes de Netflix, y su nombre ya está asociado con proyectos de alto calibre tanto delante como detrás de cámaras.

Ser madre no es una pausa para ella; es una extensión de lo que quiere ser como mujer, como profesional, como persona.

UN HOGAR LLENO DE VIDA Y ANIMALES

Millie y Jake viven en una granja donde cuidan a una variedad enorme de animales —cabras, vacas, burros— y hasta llegaron a tener cabritos durmiendo con ellos… ¡con pañales! Ese detalle me hizo reír, pero también me dejó claro que están entrenados para cuidar, criar y dar amor, aunque el entorno no sea convencional.

En algún punto, Millie bromeó que tantos pañales de cabra hicieron que sus amigos creyeran que ya había tenido un bebé. Ahora, finalmente, esa etapa llegó de forma oficial.

Lo más probable es que este solo sea el comienzo para la familia Brown-Bongiovi. Millie ha sido muy abierta sobre su deseo de tener más hijos, y viendo la forma en que vive la maternidad —desde la intención, el compromiso y el amor—, no tengo dudas de que lo logrará a su manera, en su tiempo, y con su sello personal.

En un momento donde tantas celebridades muestran una versión filtrada y curada de la maternidad, Millie decidió compartir esta parte de su vida desde un lugar de autenticidad y convicción. No para dar cátedra, sino para mostrarse como es: una mujer joven, decidida, y profundamente comprometida con lo que quiere construir.

La pareja comparte sus momentos felices en redes sociales, donde lucen muy enamorados (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

