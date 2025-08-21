Si hay una pareja que nos ha cautivado desde que confirmó su romance, sin duda alguna es la conformada por Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, quienes se casaron en mayo de 2024 – después de más de dos años de noviazgo –, y ahora nos sorprenden con una grata noticia: se convirtieron en padres tras haber adoptado a una niña. Debido a que la noticia fue celebrada por sus seres queridos, colegas y millones de fanáticos, te doy a conocer la historia de amor de la actriz de 21 años y su esposo de 23.

Antes te doy a conocer el mensaje que subieron los esposos para compartir la noticia de la llegada de un nuevo miembro a su familia: “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos súper emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad… Y entonces quedaron 3”, publicaron el 21 de agosto de 2025.

Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi llegan al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en el Teatro Egipcio de Los Ángeles el 24 de febrero de 2025 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE AMOR DE MILLIE BOBBY BROWN Y JAKE BONGIOVI

A continuación, los sucesos más relevantes que marcaron la historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

Junio ​​de 2021

3 de junio. Comienzan los rumores de un posible romance después de que Jake se tomó un selfie junto a la actriz a quien llamó “su mejor amiga”.

17 de junio. Ambos fueron fotografiados tomados de la mano caminando por las calles de Nueva York. Él llevaba en un bolso al perro de Millie Bobby Brown, publica People.

La imagen en el que Jake Bongiovi llama a la actriz "mejor amiga" (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Noviembre de 2021

1 de noviembre. Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirman su romance con una foto borrosa besándose mientras subían al London Eye.

Diciembre de 2021

25 de diciembre. La pareja pasa su primera Navidad juntos con el siguiente post: “Felices fiestas”. Ambos lucen cómodos suéteres.

La pareja comparte sus momentos felices en redes sociales, donde lucen muy enamorados (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Enero de 2022

25 de enero. La protagonista de “Stranger Things” dio una entrevista a Seventeen, donde mencionó de forma sutil a Jake cuando habla de su canción favorita de Olivia Rodrigo. “Me encanta ‘1 Step Forward, 3 Steps Back. Me dan ganas de llorar cada vez. Creo que mi novio me va a matar si la sigo escuchando cerca de él”, dijo.

Febrero de 2022

19 de febrero. En el cumpleaños número 18 de la actriz, los enamorados se optaron por vestirse con un estilo Barbie. “¡Hola Ken!”, escribió ella.

Los enamorados con un look al estilo Barbie (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Marzo de 2022

13 de marzo. Millie Bobbie Brown y Jake Bongiovi debutaron oficialmente como pareja en los premios BAFTA. Ellos posaron en la alfombra roja en el Royal Albert Hall de Londres el 13 de marzo.

Mayo de 2022

7 de mayo. En el cumpleaños de Jake, la actriz subió fotos de su amado, a quien le dedica un emotivo mensaje: “¡Feliz cumpleaños bebé, no puedo esperar a volar a la luna y volver contigo! (Schroobie noobie)” .

14 de mayo. Aparecen juntos en el estreno de la temporada 4 de "Stranger Things" en Nueva York.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi asisten al estreno de la cuarta temporada de "Stranger Things" en Netflix Brooklyn, Nueva York, el 14 de mayo de 2022 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Octubre de 2022

27 de octubre. Millie y Jake llegaron a la alfombra roja para el estreno de “Enola Holmes 2”, en Nueva York.

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown en el estreno de "Enola Holmes 2" de Netflix en el Teatro París de Nueva York el 27 de octubre de 2022 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Noviembre de 2022

9 de noviembre. Durante una entrevista para WIRED, Millie Bobby Brown reveló cómo conoció a Jake Bongiovi: “Nos conocimos en Instagram. Fuimos amigos un tiempo y luego… ¿qué puedo decir?”.

Enero de 2023

1 de enero. El inicio del año de Millie lo comenzó con un mensaje de Instagram, en el que además de agradecer por todo lo vivido en 2022, se refiere a Jake como su “pareja para toda la vida”.

Febrero de 2023

19 de febrero. En el cumpleaños 19 de Bobby Brown, ambos fueron a celebrarlo al restaurante Tao en Hollywood. En sus redes sociales, Jake escribió: “Otro año más juntos, ¡Feliz 19 a la chica de mis sueños! Te amo más de lo que las palabras pueden describir. Todo en ti es oro puro”.

Abril de 2023

11 de abril. ¡Millie y Jake se comprometen! Esto lo sabemos porque la joven luce un anillo de diamantes en la mano izquierda mientras es abrazada por Jake. “Te he amado durante tres veranos, cariño, los quiero todos”, escribió ella.

Jake Bongiovi y la actriz se comprometen (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Agosto de 2023

27 de agosto. En una entrevista con The Sunday Times, Millie contó cómo supo que Jake era el indicado. “Después de conocernos, supimos que no queríamos separarnos nunca. No se puede determinar con exactitud por qué, simplemente es la sensación de saber que esa es la persona con la que quieres pasar el resto de tu tiempo”, dijo. Respecto a su noviazgo contó que Bongiovi le propuso matrimonio con uno de los anillos de su madre: “Siempre me ha encantado ese anillo, siempre me ha llamado la atención, así que se lo regaló a Jake. Estaban confabulados con la propuesta. Me encanta poder llevar siempre conmigo un trocito de mi madre”.

Febrero de 2024

29 de febrero. La actriz dio detalles sobre su pedida de mano en el programa “Tonight Show”. Contó que todo ocurrió cuando estaban buceando. “Me da una especie de concha y yo le doy la vuelta y es un anillo”, relató.

Mayo de 2023

24 de mayo. Confirman que se casaron días antes en una ceremonia privada. “Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña. La novia estaba guapísima y ​​Jake está más feliz que nunca. Es cierto”, dijo Jon Bon Jovi, el padre de Jake, en The One Show de la BBC.

Love is in the air! 💍👀



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024

Octubre 2024

24 de octubre. Millie y Jaeke se casan por segunda vez en Villa Cetinale, Italia. Ella lució un vestido de Galia Lahav a medida, mientras que Bongiovi, un esmoquin de Tom Ford.

La boda de los actores (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Marzo de 2025

10 de marzo. La estrella de Hollywood habló sobre la posibilidad de tener hijos: “Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, esto ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake. Desde pequeña, le decía a mi madre cosas como: ‘Muñequitas’. Quería ser madre, igual que mi madre lo fue conmigo. Jake sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia. Es algo muy importante. Jake me dijo: ‘No podemos hacerlo hasta que nos casemos’. Así que esa era su idea”, dijo en el podcast Smartless, donde agregó que está abierta a tener hijos biológicos o adoptar.

Agosto de 2025

21 de agosto. Millie Bobby Brow y Jake Bongiovi anuncian en Instagram que se convirtieron en padres tras adoptar a una niña. Las redes estallaron de emoción y felicidad.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en el estreno de "Damsel" de Netflix en el Teatro París de Nueva York, el 1 de marzo de 2024 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

