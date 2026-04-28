Lo que parecía una carrera marcada por el éxito en Hollywood terminó en uno de los casos más impactantes de los últimos años. El actor Nathan Chasing Horse, recordado por su participación en la película ganadora del Oscar “Danza con lobos” (Dances with Wolves), fue condenado a entre 37 años y cadena perpetua en prisión por múltiples delitos sexuales.

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De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, un jurado en Las Vegas lo declaró culpable de 13 de los 21 cargos que enfrentaba, tras un juicio que se extendió por 11 días. La sentencia llega después de una investigación que reveló abusos cometidos durante más de dos décadas.

¿De qué fue hallado culpable Nathan Chasing Horse?

Las acusaciones contra Chasing Horse son graves y múltiples. El actor fue condenado por:

10 cargos de agresión sexual contra menores de 16 años

1 cargo de conducta lasciva abierta o grave

1 cargo de agresión sexual

1 cargo por posesión de material que representa conducta sexual infantil

Según las autoridades, utilizó su influencia dentro de la comunidad indígena para aprovecharse de mujeres y niñas, lo que agravó la magnitud del caso.

El actor Nathan Chasing Horse en la película "Danza con lobos". | Foto: Orion Pictures

Arresto y antecedentes del caso de Nathan Chasing Horse

El actor fue arrestado en 2023 por un equipo SWAT y trasladado a la cárcel del condado de Clark. En ese momento, enfrentaba cargos que incluían abuso o negligencia infantil, agresión sexual, abuso sexual contra menores y tráfico sexual de adultos.

Además, no se trata de un caso aislado. De acuerdo con la agencia Associated Press, Chasing Horse también enfrenta acusaciones por delitos sexuales en otros estados de EE.UU. y en Canadá. En Columbia Británica, fiscales han señalado que evaluarán los próximos pasos una vez concluyan las apelaciones en territorio estadounidense.

Aunque la condena es severa, el actor tendría la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir al menos 25 años en prisión.

Kevin Costner fue el protagonista y director de "Danza con lobos", película que ganó varios premios Oscar. | Foto: Orion Pictures

Defensa de Nathan Chasing Horse insiste en su inocencia

Tras conocerse la sentencia, tanto Chasing Horse como su abogado, Craig A. Mueller, aseguraron que apelarán el fallo. La defensa sostiene que el caso debió ser desestimado por cuestiones relacionadas con el tiempo legal permitido para presentar los cargos.

A pesar de la condena, el actor mantiene su inocencia, lo que anticipa que el proceso judicial aún podría extenderse en los próximos años.

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