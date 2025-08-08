Sin duda alguna, Sofia Carson se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de la industria en los últimos años gracias a su talento y presencia escénica. Debido a que forma parte de exitosos proyectos como “Mi año en Oxford” o “Mi lista de deseos”, que conquistan Netflix, muchos fanáticos buscan saber más detalles sobre su vida. Por ejemplo, ¿sabías que tiene relación con una de las familias más poderosas de Colombia? Más detalles en los siguientes párrafos.

LA RELACIÓN DE SOFIA CARSON CON UNO DE LOS CLANES MÁS PODEROSOS DE COLOMBIA

Sofia Carson tiene relación con uno de los clanes más poderosos de Colombia: los Char, la familia de su madre que es originaria de Siria y posee gran influencia en la política del país cafetero, además de dedicarse a los negocios. Su progenitora es Laura Char Carson y entre los parientes de la actriz se encuentran el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, el congresista Fuad Char y el senador Arturo Char.

De acuerdo con Forbes Colombia, los Char son una de las familias con mayores fortunas en dicha nación, según datos oficiales y públicos disponibles hasta 2019, año en el que su patrimonio llegó a los US$432 millones. Dicho monto lo consiguió en base al Grupo Empresarial Olímpica, que tiene cadenas de almacenes, farmacias, clubes deportivos, mercado de valores, emisora de radio y más.

La actriz estadounidense Sofia Carson asiste al estreno de "Carry-On" de Netflix en el Teatro Egipcio de Los Ángeles el 5 de diciembre de 2024 (Foto: Valerie Macon / AFP)

LA LLEGADA DE LOS CHAR A COLOMBIA

Los Char llegaron a Colombia en 1924, año en el que los hermanos Nicolás y Ricardo huyeron de Siria tras el fin de la ocupación del Imperio Otomano por cuatro siglos, el cual acabó en 1918. Una vez que se instalaron en el país sudamericano comenzaron un negocio de compra y venta de oro quebrado, pero no les fue bien. Lejos de desanimarse, Ricardo compró el almacén El Olímpico y lo puso en marcha; sin embargo, tras sufrir un accidente, este quedó a cargo del mayor de sus siete hijos: Fuad, quien creó Olímpica, el conglomerado empresarial que año más tarde se convertiría en base del poder económico y político de la familia.

Lo que comenzó con una cadena de almacenes se convirtió en un formato de autoservicios hasta crecer con una red de 350 establecimientos en 105 municipios de 21 departamentos. A raíz del éxito, expandieron el negocio a otras áreas, entre ellos adquirir el club Junior de Barranquilla.

La vez que Sofia Carson llegó a la celebración "Mujeres en Hollywood 2023" de Elle, en Nya Studios en Los Ángeles, California, el 5 de diciembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

LOS CHAR FUERON VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO

De acuerdo con una investigación del medio Eje Central, publicado en octubre de 2023, la familia Char ayudó a expandir al Cartel de Sinaloa en Colombia, así lo reveló un documento confidencial que obtuvieron de la agregación militar de la embajada de México en Colombia, que data de 2021.

“En el reporte militar aparece marcado como ‘confidencial’ – dirigido a la oficina de Inteligencia en México – dos nombres clave: el de los hermanos Alejandro y Arturo Char Chaljub como personas de interés por estar aparentemente relacionados con esta operación de expansión y control del Cártel del Pacífico en Colombia”, precisaron en Eje Central.

Con el objetivo de lograr la supuesta alianza, también sostiene que los Char habrían utilizado su entidad financiera para facilitar el lavado de activos del cártel.

ACUSACIÓN CONTRA LOS CHAR POR DELITOS ELECTORALES

En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dictó una orden de captura internacional contra Arturo Char por los delitos de corrupción electoral y compra de votos en el Atlántico, registrado en 2017 en la sede política Casa Blanca en Barranquilla, publicó Infobae.

“Dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político… Se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática”, aseguró la Corte al respecto.

Si bien, Sofia Carson está vinculada con la familia Char por su madre, esto no quiere decir que ella se encuentre inmersa en algunos delitos por los que acusaron a sus parientes, toda vez que la actriz se dedica exclusivamente al mundo de la actuación.

