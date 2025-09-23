A comienzos de septiembre, Miley Cyrus fue noticia por dar a conocer el consejo que recibió de su madre Tish que la animó a quedarse con el “chico equivocado” en relaciones pasadas. Ahora, ya faltando pocos días para que acabe el mes, la artista ha llamado nuevamente la atención con una revelación. Resulta que habló sobre la actividad que la ayuda a mantener un “estilo de vida sobrio”. Descubre cuál es en este artículo.

Para empezar, te recalco que sus palabras no se escucharon en una conferencia de prensa o se leyeron en una publicación de Instagram (su cuenta es @mileycyrus). Ella abordó el tema en cuestión durante una conversación que tuvo con Pamela Anderson para la nueva edición de CR Fashion Book.

En aquel diálogo, la intérprete de ‘Flowers’ aseguró que la apasiona la jardinería. Realmente la considera como una actividad importante en su vida. “La jardinería es algo que haces por ti mismo. Cuando hemos compartido tanto de nosotros mismos, disfrutar de esos pequeños momentos preciosos con algo sencillo, como plantar una semilla y cuidarla, se convierte en un proceso muy personal”, indicó al inicio.

Miley Cyrus es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Su “medicina”

“Eso ha sido la medicina que me ha mantenido firme en mi estilo de vida sobrio. Es parte de una práctica, como podría ser el yoga: salir a la naturaleza, hacer algo con las manos y tener una salida creativa que no se trata de la fama ni el éxito”, agregó.

Miley Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, Estados Unidos. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

El fotógrafo que la inspiró

Más adelante, Miley Cyrus señaló que el fotógrafo Vijat Mohindra fue quien la inspiró a sembrar semillas y ver crecer las flores en su propio hogar. “Hice eso en una ladera hace un tiempo. Salía de gira y simplemente tiré semillas, pensando que tal vez al volver a casa ocurriría algo mágico. Y así fue. Él arrojó estas semillas, y juro que esto nunca habría sucedido sin él. Cuando regresé, había 10,000 margaritas. Pensé: ‘Ni siquiera las tiramos. ¿Por qué tengo 40 especies de rosas en mi jardín?’. Regresé y toda mi ladera parecía un jardín de hadas de princesas”, precisó.

El rol que tuvo su madre

Su madre, Tish Cyrus, también tuvo mucho que ver, ya que ella se aseguró de que siempre hubiera plantas en la vivienda donde Miley creció. “Mi papá siempre decía que nuestra casa parecía una residencia de ancianos, porque tenía flores en cada habitación. Era muy de los 90, con tanto popurrí. A mi mamá siempre le encantaron las flores. Siempre las tenía por toda la casa. Pero era jardinería sencilla”, recalcó.

La última caída de Miley Cyrus

Cabe mencionar que Miley Cyrus, en una entrevista que le hizo Zane Lowe para Apple Music y que fue publicada en mayo de 2025, confesó que su última caída fue durante el confinamiento por COVID-19 de 2020. En ese entonces, ella volvió a beber. “Sé que necesitaba caer otra vez. Y simplemente, tenía que hacerlo. Simplemente nunca habría sucedido así. Nunca habría estado sentada aquí”, expresó.

