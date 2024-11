La parte 2 de la quinta temporada de “Yellowstone” no sólo trajo la muerte de uno de los protagonistas de este drama del oeste, que sorprendió a más de un espectador, también un emotivo momento durante el episodio de estreno cuando Rip está en Texas y visita el taller de un loriner. Lloyd le había pedido que vaya a dicho establecimiento para recoger una pieza que mandó a hacer hace más de quince años, pero nunca fue a recogerla. Al final del capítulo se lee: “En memoria amorosa de Billy Klapper”. Si no entendiste la referencia a esta persona, no te preocupes, pues te contamos quién fue y el motivo por el que se le rindió homenaje.

Cabe mencionar que esta entrega está llena de tensiones, tanto políticas como familiares, que nos muestra la lucha entre la tradición y cambio hacia la modernidad.

Los últimos capítulos de "Yellowstone" comenzaron a emitirse el domingo 10 de noviembre (Foto: Paramount Network)

¿QUIÉN FUE BILLY KLAPPER?

Billy Klapper fue un verdadero fabricante de espuelas y brocas durante más de seis décadas. Nació en 1937 y se crio en Lazare, una pequeña comunidad al sureste de Childress, Texas. Aunque su padre se dedicaba a la agricultura y hacía algunos trabajos para sus vecinos, él se interesó por los caballos; es más anhelaba convertirse en vaquero.

Tras estudiar, él empezó a trabajar con ganado en ranchos locales y posteriormente fue contratado a tiempo completo en Buckle L, donde se hacían diversos trabajos a cargo del legendario artesano Adolph Bayers, quien murió en 1978. Fue precisamente este hombre, quien influyó en Billy, pues le enseñó a incorporar “técnicas de herrería y fabricar espuelas martillando una sola pieza de acero, sin soldaduras”, publica Western Horseman.

Para 1968, Klapper se había casado y tenía dos hijas. En aquel momento tuvo que tomar una decisión importante: dejar de lado ser vaquero para centrarse en ser loriner, pues necesitaba dinero para su familia. Fue así que se dedicó de lleno a dicha profesión.

Al respecto, el coleccionista y autor J. Martin Basinger, quien escribió tres libros sobre Bayers, dijo al mismo medio: “Creo que Bill Klapper y Adolph Bayers son el último de los grandes fabricantes de espuelas que simplemente toman un trozo de acero y lo martillan, y producen un gran producto”.

Él dejó de existir a los 87 años en septiembre de 2024, antes de ver su debut en “Yellowstone”.

Billy Klapper forjó una carrera fabricando las piezas y espuelas (Foto: National Ranching Heritage Center / YouTube)

¿POR QUÉ “YELLOWSTONE” LE RINDIÓ UN HOMENAJE A BILLY KLAPPER?

“Yellowstone” le rindió un homenaje a Billy Klapper por haber sido uno de los últimos artistas en realizar trabajos en acero con tanta perfección en Estados Unidos.

Debido a que es un personaje que inspira y fue tomado en cuenta en la quinta entrega por su gran labor, iba a ver su debut en noviembre, pero dejó de existir dos meses antes, en septiembre. “Billy será recordado como un buen hombre, un amigo para todos y, sobre todo, un verdadero vaquero. Su familia y amigos lo extrañarán profundamente. Billy le dio el ‘western’ a la herencia del oeste durante años y ahora es parte de esa herencia”, se lee en su obituario.