En estos días, es común conocer casos de inmigrantes con Green Card que terminan bajo custodia de ICE , demostrando que este documento no tendría validez alguna en una situación de detención. En esta ocasión, te compartiré la historia de Duwayne Baugh, quien fue arrestado por agentes federales de migración posterior a su cita rutinaria en Nueva York.

Este ciudadano es originario de Jamaica y llegó a Estados Unidos a los 14 años de edad. Es decir, gran parte de su vida lo pasó en tierras americanas. Fue así que pudo acceder a la tarjeta de residencia permanente . Sin embargo, el panorama dio un giro de 360 grados con su arresto.

Su esposa, Kaiisha Baugh, quien padece de cáncer en etapa terminal, expresó que se trata de una injustica. Afirma que ICE está siendo “totalmente cruel”, pues su pareja es la única persona que le brinda los cuidados que necesita diariamente debido a su enfermedad.

Kaiisha cuenta con un cáncer terminal y requiere cuidados diarios. Con la detención de su esposo, su situación se complica. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini / Imagen referencial)

Posee cargos

Lo extraño de este caso es que este ciudadano jamaiquino posee dos cargos en su contra. Según información de autoridades migratorias, en el 2007, estuvo en prisión por portar un arma de fuego y, en el 2020, volvió a ser arrestado por un episodio de violencia.

Esto fue suficiente para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) catalogue a Duwayne como un “extranjero ilegal” y “delincuente reincidente” que posee un historial delictivo relacionado con armas y allanamiento de morada.

Según el DHS, Duwayne Baugh posee dos delitos durante su estancia en Estados Unidos. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini / Imagen referencial)

Duwayne está afrontando una situación que jamás imaginó: ser arrestado y separado de su familia. Además, la preocupación está presente en cada momento, pues su esposa lo necesita en estos momentos, ya que se encuentra en la fase más crítica de su enfermedad.

Por ahora, permanece recluido en el Centro Correccional del Condado de Orange, Nueva York. Estará a la espera de ser citado a un tribunal de inmigración con el propósito de saber si permanecerá en este país o finalmente será deportado.