Puede que el final de la serie “El verano en que me enamoré” haya llegado a su fin con su tercera temporada el pasado 17 de septiembre de 2025, pero para los fanáticos del drama juvenil aún queda más por contar, algo que ya habría tenido en mente desde antes la autora del libro y showrunner Jenny Han, toda vez que comenzó a escribir todo para la nueva película basada en este éxito de Amazon Prime Video. Si también estás ansioso por saber cuándo llegaría, sigue leyendo esta nota.

"El verano en que me enamoré" tendrá una película (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PELÍCULA DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Después del final de la última temporada de “El verano en que me enamoré”, los actores Lola Tung , Christopher Briney y Gavin Casalegno, así como su creadora Jenny Han revelaron algunos detalles en el programa Today el 18 de septiembre.

Cuando les preguntaron qué deberíamos esperar de la próxima película “The Summer I Turned Pretty”, la actriz de Belly señaló que ya tenían conocimiento que se venía una cinta sobre la trama, por lo que con el anuncio se sentían liberados. “Ya lo sabíamos, pero es divertido que por fin esté disponible. Supongo que Jenny es quien más sabe al respecto.

Para dar más detalles intervino Han quien mencionó que el filme mostrará “otro gran hito para Belly”, así que continuarán con ese viaje. Sus palabras llegaron el momento en el que le consultaron si habría boda.

La estadounidense Lola Tung interpreta a Isabel "Belly" Conklin a lo largo de la serie juvenil "El verano en que me enamoré". Esta se basa en la saga literaria homónima de la autora Jenny Han (Foto: Amazon Studios)

Respecto a la fecha de estreno, descartó que llegue en 2026, pero no dijo más si estrenaría en 2027. “No sabemos cuándo se estrenará, pero no el próximo año. Aún tenemos que hacerla”; indicó, al tiempo de recalcar que están en proceso de escritura.

“Aún es un poco pronto para decirlo, pero Sarah Kucserka, mi co-showrunner, y yo hemos terminado un borrador, así que seguimos adelante”, indicó.

Mientras tanto, podemos disfrutar de la serie completa, las tres entregas en la plataforma de streaming de Prime Video.

