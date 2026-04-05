Este 5 de abril es Domingo de Pascua, el día que marca el fin de la Semana Santa; y aunque se trata de una fecha religiosa con mucho significado, en la pantalla no recibe tanta atención como otras conmemoraciones, por ejemplo la Navidad, ya que casi no se promocionan producciones para disfrutar en familia. A diferencia de los maratones navideños, estrenos especiales y campañas temáticas que inundan la programación en diciembre, la Pascua suele pasar más desapercibida en el calendario de estrenos, pese a su fuerte carga simbólica y cultural. Por tal motivo, te proponemos algunas películas que puedes encontrar en distintas plataformas de streaming para verlas en casa.

“PETER RABBIT”

“Peter Rabbit” es una comedia familiar que sigue a Peter, un conejo travieso que vive con sus hermanas y su primo cerca del jardín del gruñón señor McGregor, al que siempre intenta robarle las verduras. Tras la muerte repentina de McGregor, Peter y los animales se adueñan de la casa, pero todo cambia cuando llega Thomas, el joven sobrino que hereda la propiedad y decide restaurarla y expulsar a los conejos.

De esta forma se desatará una guerra de trampas y sabotajes entre Peter y Thomas por el control del jardín, pero además por el cariño de Bea, una vecina artista que cuida a estos animalitos como si fueran su familia. La rivalidad irá creciendo hasta volverse casi destructiva, obligando a Peter a asumir sus errores y a buscar la reconciliación para que humanos y animales puedan convivir en paz

¿Dónde verla? Vía Netflix

Vía Netflix Año: 2018

2018 Duración: 95 min.

95 min. País: Estados Unidos

“HOP, REBELDE SIN PASCUA”

“Hop” es una comedia familiar que mezcla acción real con animación y gira en torno a E.B., el hijo adolescente del Conejo de Pascua, que está destinado a heredar el puesto de su padre, pero sueña con ser baterista en una banda de rock, llevándolo a rechazar la tradición, por lo que huye de la Isla de Pascua y se va a Hollywood para perseguir su sueño musical, donde conoce a Fred, un joven humano algo perdido que tampoco ha encontrado aún su camino en la vida.

¿Cómo se conocen? Fred atropella accidentalmente a E.B., por lo que se ve obligado a ayudarlo, mientras ambos intentan ocultar la verdad a sus familias. En tanto, en la Isla de Pascua un pollito ambicioso planea quedarse con el control de la celebración. A lo largo de la historia, tanto E.B. como Fred deberán madurar, asumir responsabilidades y encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones personales y las expectativas que otros tienen sobre ellos.

¿Dónde verla? Vía HBO Max

Vía HBO Max Año: 2011

2011 Duración: 95 min.

95 min. País: Estados Unidos

“JESUCRISTO SUPERSTAR”

“Jesucristo Superstar” es un musical de rock que narra los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, centrado especialmente en la mirada de Judas Iscariote. La película muestra el conflicto interno de Judas, que teme que la creciente fama de Jesús y su proclamación como Hijo de Dios desvíen el movimiento de sus objetivos originales y provoquen la reacción violenta de las autoridades.

A través de canciones, se recorren momentos clave de la Pasión: la entrada en Jerusalén, la relación con María Magdalena, la Última Cena, la traición, el juicio ante Pilato y la crucifixión, destacando las dudas, miedos y contradicciones de los personajes más que el relato religioso tradicional. El enfoque es contemporáneo y simbólico.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Año: 1973

1973 Duración: 102 min.

102 min. País: Estados Unidos

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