CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la famosa novela de Tine Høeg, “A Copenhagen Love Story” (“Una historia de amor en Copenhague” en español y “Sult” en su idioma original) es una película danesa de Netflix que narra la historia de una pareja que lidia con la infertilidad y los problemas que eso causa en su relación. Cada mes, la situación empeora para Mia (Rosalinde Mynster) y Emil (Joachim Fjelstrup), quienes a pesar de su gran amor, no saben cómo afrontar ese reto. ¿Lo logran? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

El drama romántico creado y dirigido por Ditte Hansen y Louise Mieritz empieza con Mia conociendo a Emil en una fiesta por el lanzamiento de su último libro. Aunque su amiga Gro invitó a Emil porque cree que podría formar una buena pareja con la novelista, Mía lo ignora y se relaciona con un hombre más joven. Ante la insistencia de Gro, Mia descubre que Emil es un hombre dulce y atento, además de padre de dos niños, Felix y Selma.

Mia no tiene el mejor historial amoroso, ya que suele salir con personas más jóvenes porque le cuesta comprometerse en una relación seria. Con cada cita, la protagonista de “A Copenhagen Love Story” confirma que Emil es el hombre ideal, así que inicia un romance, incluso decide conocer a sus hijos, a quienes conquista con chocolates gigantes.

Mia (Rosalinde Mynster) conoce a Emil (Joachim Fjelstrup) en una fiesta en los primeros minutos de la película romántica danesa “A Copenhagen Love Story” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “A COPENHAGEN LOVE STORY”?

En poco tiempo, la relación de Mia y Emil se vuelve más seria. De hecho, la escritora decide convertirse en madre. Nueve meses después, la pareja aún no ha logrado concebir, lo que estresa demasiado a Mia, quien propone buscar ayuda médica. Ella piensa que podría ser el problema, debido a que su novio ya tiene dos hijos. No obstante, las pruebas demuestran que ella está saludable, mientras que el contenido de espermatozoides de Emil no es el mejor.

Además de costoso, el tratamiento de fertilidad resulta agobiante, principalmente para Mia, quien debe inyectarse constantemente, tiene cambios de humor, y sufre con los efectos secundarios de la medicación. Eso la hace sentirse sola en el proceso, y no ayuda que el médico se dirija únicamente a ella en las consultas y que hable como si Emil no fuera parte de todo.

Con cada intento fallido, las posibilidades se reducen, al igual que la voluntad y cordura de la pareja. Su frustración se traslada a su escritura y no puede entregar un borrador decente, lo que aumenta su irritabilidad. Emil intenta ayudar, pero solo parece cometer errores y Mia explota en una fiesta tras una prueba de embarazo negativa.

El alcohol hace que los sentimientos que Mia ha estado reprimiendo afloren, Emil intenta llevarla a casa, pero ella sale corriendo. En medio de su borrachera, se besa con un extraño, y aunque no llega al siguiente nivel siente que debe contarle la verdad a su novio. Por consejo de su hermano Andreas y su pareja Mehmet, decide olvidar el incidente.

Mia (Rosalinde Mynster) y Emil (Joachim Fjelstrup) siguen un tratamiento de fertilidad en la película romántica danesa “A Copenhagen Love Story” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “A COPENHAGEN LOVE STORY”?

¿Qué pasó con Mía y Emil?

Tras tres intentos de inseminación, el médico sugiere la fecundación in vitro que incluyen más medicamentos que alteran las hormonas de Mia. Durante una presentación, la escritora comparte que ha estado escribiendo sobre sus problemas para concebir, pero no se anima a publicarlo hasta que varias de las asistentes admiten que han pasado por la misma situación.

Cuando Emil pregunta por su nuevo libro, Mia niega estar escribiendo sobre ellos. No obstante, él lo descubre, lo que también causa una discusión. En medio de su tratamiento, Mia debe acompañar a su amiga Gro en su proceso de aborto. Aunque ella anhela convertirse en madre, no juzga a su amiga por escoger un camino distinto.

Luego de extraerlos los óvulos, le informan a Mia que la llamaran si no logran fertilizarlos. Cuando el teléfono suena, una vez más, las ilusiones de Mia se destruyen. Prefiere ocultarlo y explota durante una fiesta en la escuela de los hijos de Emil. La escena asusta a Felix y Selma, así que Emil se queda con ellos. En tanto, la novelista hace las maletas y se marcha sin dar explicaciones.

Emil intenta comunicarse con Mia sin éxito. Gro, Andreas y Mehmet le aconsejan hablar con Emil, pero Mia se niega a escucharlo y decide avanzar. Recupera su departamento e incluso reactiva su app de citas. Emil se presenta para pedir explicaciones y pedirle que luchen por su amor, pero ella lo deja parado bajo la lluvia.

A pesar de lo que le dicen sus amigos, Mia asiste a su cita de Tinder y no es hasta que está sentada con ese hombre que comprende que cometió un error. Al final de “A Copenhagen Love Story”, Mia busca a Emil, se disculpa y retoman su relación. También continúan con la fecundación in vitro. No reciben la llamada, lo que les da esperanzas de convertirse en padres.

Emil (Joachim Fjelstrup) y Mia (Rosalinde Mynster) retoman su romance al final de la película romántica danesa “A Copenhagen Love Story” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “A COPENHAGEN LOVE STORY”?

“Una historia de amor en Copenhague” está disponible en Netflix desde el 26 de febrero de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película danesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.