Si te gustan los animes del subgénero ‘Isekai’, en el que los personajes son transportados o reencarnados en un mundo paralelo, no te puedes perder la nueva apuesta del catálogo de Crunchyroll: “A Gatherer’s Adventure in Isekai” (también conocida como "Sozai Saishuka no Isekai Ryokōki“). ¿Quieres saber más sobre la producción? Pues, en esta nota, te presento su sinopsis, los personajes clave y los detalles para disfrutarla online.

Vale precisar que la ficción es una adaptación de la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Masuo Kinoko e ilustradas por Senbon Umishima, Katsuki Onda y Susumu Kuroi.

Por otro lado, el equipo creativo incluye a Yoshinori Odaka como director y a Tatsunoko Production junto a Synergy SP en la animación.

¿DE QUÉ TRATA “A GATHERER’S ADVENTURE IN ISEKAI”?

“A Gatherer’s Adventure in Isekai” narra la historia de Takeru Kamishiro, un oficinista que, de pronto, es transportado al reino de Madeus, un mundo donde conviven la espadas y la magia.

Allí, nuestro protagonista no solo descubre una fuerza física y destrezas mágicas superiores, sino que también adquiere la habilidad de “buscar” tesoros y materiales valiosos con precisión inigualable.

Con estos poderes, el chico emprende una aventura llena de exploración de mazmorras, encuentros con criaturas fantásticas y el desafío de adaptarse a su nueva vida como Gatherer.

MIRA EL TRÁILER DE “A GATHERER’S ADVENTURE IN ISEKAI”

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE “A GATHERER’S ADVENTURE IN ISEKAI”?

A continuación, conoce a los personajes principales del anime de Crunchyroll:

Takeru Kamishiro (voz de Nobunaga Shimazaki), el héroe accidental cuya capacidad para recolectar recursos redefine la aventura en Madeus.

Bee (voz de Ayasa Itō), una enigmática aliada de Takeru.

Brolite (voz de Makoto Koichi), un personaje fundamental en la travesía de Takeru.

¿CÓMO VER “A GATHERER’S ADVENTURE IN ISEKAI”?

El estreno de “A Gatherer’s Adventure in Isekai” en Crunchyroll está programado para el lunes 29 de septiembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar del anime ni bien esté disponible en la plataforma, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “A GATHERER’S ADVENTURE IN ISEKAI”

Título original: Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Año: 2025

2025 País: Japón

Japón Dirección: Yoshinori Odaka

Yoshinori Odaka Guion: Gigaemon Ichikawa

Gigaemon Ichikawa Música: Hiroshi Takaki

El póster de "A Gatherer's Adventure in Isekai", serie anime dirigida por Yoshinori Odaka (Foto: SynergySP / Tatsunoko Production)

