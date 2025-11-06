Una película cargada de romance, drama y mucha música llega a Netflix este 7 de noviembre de 2025. Se trata de una donde el amor y la carrera de ambos como artistas lleva a la cima a uno, mientras que el otro se hunde en un espiral de autodestrucción. ¿Adivinaste el título?

Aquí va un par de pistas más: fue nominada en ocho categorías al premio Óscar, logrando hacerse de un galardón, y está protagonizada por una exitosa cantante y un talentoso actor que también se desempeñó en esta producción como director y productor.

¿Ahora sí? Me refiero a “Nace una estrella” (en su idioma original: “A Star Is Born”), un filme estadounidense que se estrenó en 2018 con un presupuesto de US$36 millones de dólares, pero cuando se estrenó logró un éxito en la taquilla, pues recaudó más de 436 millones. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta cinta.

En "A Star Is Born" es una película estadounidense de romance, drama y musical dirigida por Bradley Cooper (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

SINOPSIS DE “A STAR IS BORN”

“A Star Is Born” nos presenta a Jackson Maine, un artista consagrado que una noche conoce y queda cautivado de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Pese a sus intentos, ella no logra despegar como quería y no sabe qué hacer,

Cuando está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama; sin embargo, el camino será muy duro, pero no se dejarán amilanar fácilmente.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER

ELENCO DE “NACE UNA ESTRELLA”

Lady Gaga como Ally Campana

Bradley Cooper como Jackson Maine

Sam Elliott como Bobby Maine

Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana

Rafi Gavron como Rez Gavron

Anthony Ramos como Ramon

Dave Chappelle como Noodles

Michael Harney como Wolfie

Lukas Nelson & Promise of the Real como la banda de Jackson

Alec Baldwin como él mismo (cameo)

Marlon Williams como él mismo (cameo)

Halsey como ella misma (cameo)

Brandi Carlile como ella misma (cameo)

En "A Star Is Born", Lady Gaga interpreta a Ally (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

FICHA DE “A STAR IS BORN”

Título original: A Star Is Born

A Star Is Born Año: 2018

2018 Duración: 135 min.

135 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Bradley Cooper

Bradley Cooper Guion: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth, Frank Pierson, entre otros.

En "A Star Is Born", Bradley Cooper interpreta a Jackson (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

