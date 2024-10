CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del sacrificio de Lilia Calderu (Patti LuPone), las sobrevivientes del aquelarre deben superar la última prueba en el octavo episodio de “Agatha All Along”, conocida como “Agatha ¿Quién si no?” en España y “Agatha en todas partes” en Hispanoamérica. Mientras que en el noveno y último capítulo de spin-off de “WandaVision” y la undécima serie del MCU, se revela la verdad de Agatha Harkness y el Sendero de las Brujas. A continuación, te cuento lo que pasó con Agatha (Kathryn Hahn) y William Kaplan / Billy Maximoff (Joe Locke) en los episodios finales de la serie de Disney+.

“Sígueme y tendrás / La gloria al final” empieza con el alma de Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) está frente a la Muerte/ Rio Vidal (Aubrey Plaza). Mientras Jennifer ‘Jen’ Kale (Sasheer Zamata) no acepta la partida de Lilia, Rio hace un trato con Agatha: lograr que Billy se entregue a la Muerte, y así no pueda robar otra vida para Tommy, a cambio de dejarla vivir por muchos años.

Los sobrevivientes del aquelarre se dan cuenta de que el inicio del sendero también es el final y se enfrentan a la última prueba. Tras descubrir que fue Agatha quien bloqueó sus poderes, Jen los recupera y termina su recorrido. En tanto, Agatha le cuenta a Billy parte del plan de Rio y le ofrece ayuda para recuperar a Tommy. Para lograrlo, deben matar a otro niño, pero Billy no se atreve a hacerlo.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) hace un trato con la Muerte (Aubrey Plaza) en el octavo episodio de "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AGATHA ALL ALONG”?

La protagonista de “Agatha All Along” entierra un cabello de su hijo Nicholas Scratch y completa la prueba antes de que termine el tiempo y logra salir del sendero. Debido a que no cumplió con su parte del trato, la Muerte intenta asesinar a Agatha, quien sobrevive gracias al último consejo de Lilia Calderu.

Billy aparece y comparte su poder con Agatha para que puedan enfrentar a Rio, quien le explica que uno debe entregarse para que el otro pueda vivir. Cuando queda gravemente herida, Agatha decide sacrificarse, pero el hijo de Wanda toma su lugar. En ese momento, Harkness revela que todo fue una trampa y entrega a Billy.

Antes de que lo abandone, Billy le pregunta si así murió Nicholas, lo que conmueve a Agatha y la lleva a darle un beso a la Muerte. Al volver a su casa, William/ Billy se da cuenta de que el sendero está basado en cada una de las decoraciones de su habitación. Mientras procesa esa información, escucha la risa de Agatha. ¿Ha vuelto?

¿Qué pasó con el hijo de Agatha?

“Doncella, madre, anciana”, último capítulo de “Agatha All Along”, empieza en 1750 y sigue a Agatha mientras entra en trabajo de parto. Cuando la situación se complica aparece la Muerte. Agatha le suplica que no se lleve a su bebé, pero Death le explica que no puede cambiar su destino. Aunque le da más tiempo con Nicholas, regresa en unos años y se lo lleva durante la noche.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) junto a su hijo Nicholas Scratch en el último episodio de la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AGATHA ALL ALONG”?

¿Cuál es la verdad sobre el The Witches’ Road?

Durante los años que pudo tener a su hijo, Agatha se dedicó a engañar a distintas brujas para arrebatarles sus poderes. Tras la muerte de Nicholas, Agatha le canta la balada de las brujas, lo que atrae a otra bruja que necesita ayuda para acceder al “sendero”. Agatha acepta y engaña a la bruja.

A partir de ese momento, la historia del The Witches’ Road se convierte en su estrategia para robar los poderes de varios aquelarres. De hecho, tenía la intención de hacer lo mismo con Lilia, Alice y Jen, pero la magia de Billy creó el sendero y arruinó sus planes.

En la actualidad, Agatha se presenta como fantasma ante Billy, quien se siente culpable por las muertes de las brujas de su aquelarre. La protagonista de la serie de Disney+ lo tranquiliza mencionando que gracias a lo que hizo Jen está viva y recuperó sus poderes, además, ella planeaba matarla de todas formas.

Cuando Billy inicia un ritual de destierro, Agatha le pide que se detenga porque no está lista para reencontrarse con su hijo. Al final de “Agatha All Along”, Billy convierte el portal hacia el sendero en un tumba para las brujas caídas y se dirige a buscar a su hermano Tommy junto al fantasma de Agatha. ¿Habrá temporada 2?

El fantasma de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) se presenta ante William Kaplan / Billy Maximoff (Joe Locke) al final de "Agatha All Along" (Foto: Disney+)

¿CÓMO VER “AGATHA ALL ALONG”?

La primera temporada de “Agatha All Along” terminó el 31 de octubre de 2024 así que todos los episodios están disponibles en Disney+. Por lo tanto, para ver el final de temporada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.