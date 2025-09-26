CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) decidieron volver al mundo real después de ganar el último juego en la segunda temporada de “Alice in Borderland”, vuelven a Tierras Fronterizas en la tercera entrega de la serie japonesa de Netflix basada en el manga de Haro Aso y deben participar en el Torneo del Joker para escapar una vez más y regresar a la vida en la que están casados y a punto de formar una familia.

Ni Alice ni Usagi tienen recuerdos de los que vivieron en el mundo de los juegos, pero surgen algunas visiones y pesadillas que empiezan a alterarlos. Sobre todo a Usagi, quien no puede dejar de pensar en el suicidio de su padre. Convencida de que en Borderland encontrará respuesta acepta regresar a ese lugar junto a Ryuiji Matsuyama, un psicopatólogo interesado en las experiencias cercanas a la muerte.

Al enterarse de que su esposa está en Tierras Fronterizas, Arisu recurre a Rizuna Ann (Ayaka Miyoshi) para volver a ese mundo. Gracias a una poderosa droga logra que su corazón se detenga por unos minutos y retorna a Borderland, donde debe superar nuevos juegos mortales. ¿Cuáles? A continuación, te comparto la lista de juegos de la tercera temporada de “Alice in Borderland”.

LISTA DE JUEGOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”

1. La vieja dama (Old Maid)

En su búsqueda del más allá, Ryuiji Matsuyama es el primero en participar en un juego en la nueva entrega de la exitosa serie de Netflix. La vieja dama es un juego de cartas que consiste en robar una carta de la baraja de otro jugador, descartando las parejas. El que tenga el Joker gana el juego y el resto es electrocutado a través de las sillas. Ryuiji consigue la victoria y su pase a Borderland.

2. Fortunas (Sacred Fortunes)

El primer juego al que se enfrenta Arisu tras volver a Borderland es Fortunas, que consiste en sacar diez papeles de las fortunas para probar la suerte de cada jugador. Para ganar se debe descifrar las fichas sagradas con precisión. Si se equivocan podrían ser alcanzados por flechas de fuego. Con su ingenio Alice sobrevive y salva a algunos participantes.

3. Cacería zombi (Zombie Hunt)

Arusi y su recién formado equipo deben superar la siguiente prueba: Cacería zombi. Cada jugador recibe siete cartas para competir uno contra otro. Gana el jugador con las cartas más altas y recibe una carta de su oponente. Pero existen tres cartas especiales: zombi, tiene el puntaje más alto e infecta al perdedor; escopeta, puede matar a los zombis, pero se usa solo una vez; y vacuna, cancela la carta zombi, pero no se puede usar en uno mismo.

Después de veinte rondas, gana el bando que tenga más jugadores, zombis o humanos. Los perdedores son eliminados. Para elegir al oponente se debe tocarlo y dirigirse a las mesas del recinto.

4. Tren fugitivo (Runaway Train)

Después de superar los láseres, Usagi y Ryuiji se enfrentan a un tren en el que en cada vagón deben descubrir si se libera oxígeno o gas venenoso. Aunque son ocho vagones, solo tienen cinco cartuchos para neutralizar el gas con sus máscara. No pueden robar cartuchos ni regresar a los vagones anteriores. Arisu y su grupo también superan este juego.

5. Bingo en la Torre de Tokio (Tokyo Bingo Tower)

Para la semifinal de la tercera temporada de “Alice in Borderland”, el grupo de Usagi debe subir a la Torre de Tokio y pulsar los timbres instalados en varios puntos del recorrido. Para ganar, deben completar en equipo una línea vertical, horizontal o diagonal en la tarjeta de bingo. Para la casilla Free deben tocar el botón que está en la cima.

6. Patea el bote (Kick the Can)

Mientras tanto, Alice y su grupo juegan Kick the Can. Deben devolver el bote a su lugar original antes de que el tiempo termine. Cada vez que el dueño cambia el contador disminuye cinco segundos. El bote explota tras finalizar el tiempo, si se lanza y si sufre un golpe fuerte. Solo hay diez botes.

7. Sugoroku del futuro

Para el juego final, los jugadores recorren habitaciones que muestran sus posibles futuros con collares que pueden matarlos y pulseras con 15 puntos. Una habitación se bloquea cuando no avanzan y solo se puede desbloquear con dos jugadores. Moverse cuesta un punto, esperar cuesta otro, y cada habitación resta cierta cantidad de puntos. Para ganar deben encontrar la salida antes de que se queden sin puntos.

8. Último juego

Cuando el Vigilante aparece y explica que el Joker es solo una carta y no una entidad, invita a Alice a un último juego. Se reparten dos cartas y la carta seleccionada por el jugador define su destino. Si elige el Joker, el repartidor gana y toma la decisión.

