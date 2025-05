La temporada 3 de la serie “And Just Like That...” es uno de los lanzamientos más llamativos de HBO Max para los fans de la franquicia “Sex and the City”. Así, con su historia cargada de romance y comedia, Carrie, Miranda y Charlotte regresan a las pantallas. En ese sentido, ¿te gustaría disfrutar de los nuevos episodios del show televisivo? Pues, en esta nota, te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver la tercera entrega de la producción. ¡Anda alistando tu calendario!

Vale precisar que la serie de HBO Max es la secuela de la icónica “Sex and the City”, por lo que las estrellas Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt) lideran el reparto.

Y, aunque Kim Cattrall descartó su regreso como Samantha Jones en un inicio, sí reapareció en la segunda entrega del programa.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “And Just Like That...”:

¿DE QUÉ TRATA “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

El productor Michael Patrick King ha confirmado que la tercera entrega de la serie se centra -en gran medida- en la relación entre Carrie y Aidan.

Además, nuestra protagonista se enfrenta al gran reto de publicar su primer proyecto de ficción, algo que evidentemente la emociona.

Por otro lado, teniendo en cuenta que varios personajes están pasando por cosas nuevas, se espera que los veamos afrontando dificultades y tratando de salir airosos de estas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “And Just Like That...” se estrena el jueves 29 de mayo del 2025, con el lanzamiento del episodio "Outlook Good“, el cual está escrito y dirigido por Michael Patrick King.

Guía de episodios de “And Just Like That...” - Temporada 3:

Episodio 1: jueves 29 de mayo del 2025

jueves 29 de mayo del 2025 Episodio 2: jueves 5 de junio del 2025

jueves 5 de junio del 2025 Episodio 3: jueves 12 de junio del 2025

jueves 12 de junio del 2025 Episodio 4: jueves 19 de junio del 2025

jueves 19 de junio del 2025 Episodio 5: jueves 26 de junio del 2025

jueves 26 de junio del 2025 Episodio 6: jueves 3 de julio del 2025

jueves 3 de julio del 2025 Episodio 7: jueves 10 de julio del 2025

jueves 10 de julio del 2025 Episodio 8: jueves 17 de julio del 2025

jueves 17 de julio del 2025 Episodio 9: jueves 24 de julio del 2025

jueves 24 de julio del 2025 Episodio 10: jueves 31 de julio del 2025

jueves 31 de julio del 2025 Episodio 11: jueves 7 de agosto del 2025

jueves 7 de agosto del 2025 Episodio 12: jueves 14 de agosto del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

Los capítulos de la tercera entrega de “And Just Like That...” se lanzan a las 9:00 p.m. (ET). A continuación, conoce su horario de estreno, de acuerdo con el territorio en el que te encuentres.

Horario según países:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del lunes

¿CÓMO VER “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

Para disfrutar de la temporada 3 de “And Just Like That...”, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming HBO Max. Con esto en consideración, puedes acceder a su página oficial en el horario indicado.

El póster de la temporada 3 de "And Just Like That...", serie que se presenta como la secuela de "Sex and the City" (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí