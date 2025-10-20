Prepárate para una buena dosis de sustos con “Ataque 13”, la nueva película de terror adolescente tailandesa que promete hacerte saltar del sofá. Con una historia ambientada en una escuela llena de secretos, un grupo de estudiantes enfrentará algo mucho más peligroso que los exámenes: un espíritu vengativo que no descansará hasta cobrar justicia. Si te gustan las películas de miedo con jóvenes, fantasmas y giros inesperados, esta es una que no querrás perderte.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “ATAQUE 13″?

La historia comienza con Jindahra, una estudiante recién llegada que se une al equipo de voleibol de su nueva escuela. Todo parece normal al principio, hasta que conoce a Bussaba, la capitana del equipo: una chica popular, dominante y temida por sus compañeras. Entre ambas se genera una tensión creciente que se convierte en una guerra silenciosa dentro de los pasillos del colegio.

Pero la cosa empeora: Bussaba es encontrada muerta, colgada del techo del gimnasio, y lo que parecía un acto final se convierte en el inicio de algo mucho más terrorífico. Su espíritu regresa, y no busca descanso: busca venganza. Atrapados en la escuela, Jindahra y sus compañeros tendrán que descubrir quién o qué invocó al fantasma, y cómo detenerlo antes de convertirse todos en víctimas.

EL REPARTO DE ACTORES DE “ATAQUE 13″

El reparto reúne a jóvenes talentos tailandeses que logran transmitir tanto fragilidad como fuerza. Encabezan el elenco: Korranid Laosubinprasoet como Jindahra, Nichapalak Thongkham (también conocida como Lilly) como Bussaba, y Veerinsara Tangkitsuvanich entre otros.

Complementan la lista actores como Tarisa Preechatangkit, y Ramita Rattanapakdee, quienes aportan matices inesperados a personajes que, al principio, parecen clichés.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “ATAQUE 13″?

Ahora bien: para disfrutar de esta película deberás contar con una suscripción al servicio de Netflix en Estados Unidos. Los precios mensuales son los siguientes: el plan Standard con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el plan Standard sin anuncios cuesta US$17.99 al mes, y el plan Premium (que incluye 4K Ultra HD y hasta cuatro dispositivos simultáneos) tiene un precio de US$24.99 al mes.

Con esto en mente, prepara las palomitas, apaga la luz y ajusta el volumen: “Ataque 13” llega el martes 21 de octubre a Netflix, y promete hacernos saltar del sofá más de una vez. Y cuando creas que ya ha terminado, quizás solo esté comenzando.

