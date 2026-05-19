Aunque la franquicia “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) aún no termina, ya que continúa con “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”), un one-shot especial sobre Eri y que Horikoshi dibujó para el libro de fans “My Hero Academia: Ultra Age” y se espera una tercera temporada del spin-off “My Hero Academia: Vigilantes”, la historia “More” marcó el final definitivo de la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A. Sin embargo, no es el único proyecto relacionado que se despide este 2026.

El capítulo extra, que está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo de 2026, sirve como epílogo de la historia principal, se ambientado ocho años después de la batalla final y muestra a Deku y a la Clase 1-A como adultos consolidados, revelando sus vidas profesionales, sus relaciones y cómo ha evolucionado la sociedad.

Además, en “More”, Deku lleva unos meses trabajando como héroe profesional gracias al traje tecnológico financiado por sus amigos, Ochaco Uraraka aún lidia con el recuerdo de Toga y trabaja en un programa de asesoramiento sobre Quirks que ayuda a los niños a gestionar sus poderes de manera más eficaz.

Esta es la imagen que "My Hero Ultra Impact" utilizó para despedirse tras cerrar sus servidores (Foto: Bones Film) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

EL IMPORTANTE PROYECTO AL QUE “MY HERO ACADEMIA” LE PONE FIN ESTE 2026

En 2026, la franquicia “My Hero Academia”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, también se despide de otro proyecto muy importante. Se trata de “My Hero Ultra Impact”, un popular juego de rol (RPG) gratuito para dispositivos móviles iOS y Android, desarrollado por Bandai Namco.

El juego para móviles que fue lanzado en 2022 anunció a principios de primavera que finalizaría su servicio tras cuatro años. Y el 18 de mayo cerró sus servidores y concluyó sus servicios definitivamente.

“A partir del 18 de mayo de 2026 a las 12:00 (JST), ‘My Hero Ultra Impact’ ha finalizado su servicio. Esta cuenta también se cerrará hoy. Les agradecemos sinceramente su continuo apoyo a lo largo de los años”, se puede leer en el mensaje de despedida que fue acompañado con una nueva ilustración.

Pero esto permite que “My Hero Academia” se embarque en una nuevas aventuras. Una de ellas es “My Hero Academia United Survival”, videojuego free-to-play (gratuito con microtransacciones) desarrollado por KLabGames y gumi Inc. para dispositivos móviles (iOS, Android) y PC.

¿DE QUÉ TRATA “I AM A HERO TOO” DE “MY HERO ACADEMIA”?

“I Am a Hero Too” se ambienta unos años después de la batalla final contra “All for One” en el anime original de “My Hero Academia” y muestra a una versión adolescente de Eri, a quien el cuerno le ha vuelto a crecer después de que se lo regalara a Deku para curar sus heridas graves.

En este one-shot extra, los fans podrán obtener una actualización sobre el futuro de Deku como héroe profesional, pero él no será el eje central de esta historia, que permite cerrar un arco argumental algo abandonado por la serie principal.

"My Hero Academia" regresa con un nuevo corto anime centrado en Eri y que se estrenará en el verano de 2026 (Foto: Bones Film)

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