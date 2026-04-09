CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El último deseo de su abuela moribunda y la imprudencia de su hermana Morgan (Taylor Ortega), arrastra al pastor Nicky (Dan Levy) al mundo del crimen organizado en “Big Mistakes” (“Errores épicos” en español), comedia policíaca de Netflix. Los hermanos Morelli deben seguir las órdenes del dueño del collar de diamantes para pagar su deuda, pero las misiones se vuelven cada vez más peligrosas. Además, la torpeza de los protagonistas empeora las cosas y el caos se vuelve incontrolable. ¿Qué sucede con Nicky y Morgan?

Mientras buscan un regalo de cumpleaños para su abuela moribunda, Nicholas y Morgan, dos hermanos que viven discutiendo, cometen un delito menor con enormes consecuencias. Cuando el dependiente de una tienda se niega a venderles un collar barato, Morgan decide robarlo y se lo oculta a su hermano hasta que regresan al hospital. A pesar de que la anciana fallece, Linda Morelli (Laurie Metcalf) insiste que su madre sea enterrada con esa joya de imitación.

El problema es que la joya no es falsa. Yusuf (Boran Kuzum) era el encargado de resguardarla para Ivan (Mark Ivanir). Cuando desaparece de su tienda, que en realidad es una fachada, sigue el rastro de los protagonistas de “Big Mistakes” y los amenaza para recuperar el collar. Morgan se mantiene escéptica hasta que la apuntan con un arma de fuego.

Nicky (Dan Levy) es amenazado por Yusuf (Boran Kuzum) para devolver el collar en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BIG MISTAKES”?

Nicky intenta recuperar el collar antes del entierro de su abuela, pero su madre lo interrumpe. Así que, Morgan no tiene más opción que realizar una exhumación. Aunque se equivoca de tumba, logra recuperar la joya. Los hermanos creen que ese es el final de la pesadilla, pero Ivan tiene otros planes: les entrega unos teléfonos que deben contestar cada vez que suenen, es decir, ahora trabajan para él.

A partir de ese momento, la vida de Morgan y Nicky se vuelve aún más caótica. Deben conseguir un departamento para el crimen organizado, recoger a un exconvicto de prisión y comprar ganado. Esto último lo consigue con éxito Nicky después de que Ivan dudara de sus capacidades. Aunque para lograrlo debe mentir, engañar y utilizar el nombre de su congregación.

Mientras completan los encargos de Nicky, los protagonistas de “Errores épicos” también deben lidiar con sus problemas personales. Nicky no se atreve a hacer pública su relación amorosa con Tareq (Jacob Gutierrez), pero cuando la comunidad lo descubre decide renunciar.

Morgan acepta casarse con su novio Max (Jack Innanen), pero no está segura de si ese es el rumbo que quiere para su vida y con cada misión que completa para Ivan junto a Yusuf se plantea más preguntas. En tanto, Linda Morelli anuncia su campaña para ser alcaldesa y se enfrenta a Tom Donaldson (Darren Goldstein), quien parece dispuesto a todo para ganar las elecciones.

Nicky (Dan Levy) y Morgan (Taylor Ortega) disfrutan del viaje a Miami antes de la tragedia en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BIG MISTAKES”?

¿Qué pasó con Nicky y Morgan?

Cansado de la situación, Nicky decide cortar todo lazo con Ivan, y también con su hermana, quien continúa con dudas sobre su compromiso con Max. Aprovechando la partida inesperada de Yusuf, Nicky le anuncia a Ivan que ya no hará más encargos para el crimen organizado. A pesar de las amenazas, los hermanos logran salir de la lujosa casa con vida.

Sin embargo, Nicky vuelve para pedirle ayuda a Ivan. Acepta viajar a Miami como el jefe quería a cambio de que rastreen al hombre que estafó a Tareq y se robó el dinero de una comunidad. Los hermanos llegan a su destino, pero un cambio de planes los obliga a reunirse con el cartel brasileño.

Mientras cierran un trato, que no entienden del todo, Nicky y Morgan conectan a un nivel más profundo. Sin embargo, mientras los hermanos hablan al respecto empieza una masacre. El cartel brasileño es asesinado, al igual que Ivan y sus hombres. Solo los protagonistas de “Big Mistakes” sobreviven.

Cuando el teléfono que les entregó Ivan vuelve a sonar, los hermanos entran en crisis. Pero antes de que puedan averiguar lo que está pasando son secuestrados. Yusuf explica que delató a Iván con la mafia italiana y que el verdadero jefe necesita respuestas.

Al final de “Big Mistakes”, Nicky termina su relación con Tareq para protegerlo, Linda gana las elecciones y Annette (Elizabeth Perkins), la madre de Max, revela que es la que realmente está detrás de todo. Le obsequia el collar de diamantes, le asegura que solo sobrevivió a Miami por su compromiso con Max y le advierte que no puede volver a lastimarlo. ¿Esta historia continuará en una segunda temporada?

Morgan (Taylor Ortega) debe casarse con Max para evitar la ira de la jefa de la mafia en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BIG MISTAKES”?

“Big Mistakes” está disponible en Netflix desde el 9 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia policíaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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