CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Apología” (“Eulogy” en su idioma original) es uno de los episodios emotivos que el creador Charlie Brooker prometió para la séptima temporada de “Black Mirror”. El capítulo escrito por Ella Road (“Doctor Who”, “Ten Percent”) se centra en un hombre solitario que descubre un sistema revolucionario que permite a los usuarios introducirse en fotos antiguas. Phillip (Paul Giamatti) acepta utilizar la tecnología y en el proceso despierta emociones intensas. No obstante, hay algo que no puede recordar. Al final, ¿lo logra? ¿Qué pasó con el protagonista?

Tras recibir una llamada de un representante de Kelly Royce (Patsy Ferran), la hija de su exnovia Carol, quien ha fallecido, accede a compartir sus recuerdos con la difunta para la ceremonia funeraria. Aunque no comprende cómo funciona, acepta un paquete del representante que contiene Eulogy, una tecnología que permite a los usuarios introducir recuerdos y fotografías antiguas para crear un panegírico.

El protagonista del quinto episodio de la séptima temporada de “Black Mirror” no puede compartir ningún recuerdo claro, así que la Guía le sugiere introducir algunas fotografías. Recomienda un mínimo de seis, pero Phillip solo tiene tres Polaroids y en ninguna se ve el rostro de Carol Royce. Para ayudarlo a recordar, la Guía lo introduce en la imagen y lo ayuda a revivir ese momento.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 7 DE “BLACK MIRROR”?

Aunque eso no revela el rostro de Carol, permite saber que Phillip tuvo una relación amorosa con ella. Cuando la Guía pregunta si el usuario tiene más instantáneas, el hombre menciona que tiene varias, pero no ayudarán, ya que no se puede ver el rostro de la mujer. ¿Por qué? Él las vandalizó después de una decepción amorosa.

A medida que avanza el episodio, queda claro que Phillip le guarda rencor a Carol por algo que le hizo en el pasado. A cada acusación del solitario hombre, la Guía lo cuestiona y reprocha su actitud. El viaje inmersivo por el pasado revela que Carol amaba tocar el violonchelo, pero Phillip la obligó a tocar otro instrumento en su banda.

En una fiesta de Halloween de 1991, Phillip se enfoca en la cercanía de Carol con otro hombre, pero no reconoce que él estaba en una situación similar con su compañera de trabajo Emma. Phillip recuerda que Carol lo abandonó para cumplir sus sueños mientras él sufría por su ausencia. No obstante, omite que él la engañó con Emma.

Cuando Carol lo descubre, tienen una gran pelea y parece ser el final de su romance. No obstante, acuerdan encontrarse en un lujoso restaurante. Phillip viaja para proponerle matrimonio, pero ella luce diferente, se niega a beber champán y no responde a la gran pregunta. Phillip pierde el control y le grita, así que ella se marcha. Ese es el final definitivo de su relación. Sin embargo, una vez más, el protagonista de “Eulogy” solo recuerda su versión de la historia.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 7 DE “BLACK MIRROR”?

Phillip, ¿logra recordar el rostro de Carol?

Una fotografía que Phillip tomó tras su última pelea con Carol revela que él destruye todo lo que estaba en su habitación del hotel y que ella dejó una nota de despedida. Mientras utiliza la tecnología, el hombre solitario se desespera por leer la carta de su exnovia, pero la Guía le explica que eso no es posible.

La carta está entre los recuerdos de Phillip, así que puede leerla, varios años más tarde. Gracias a eso, descubre que esa noche Carol planeaba contarle que estaba embarazada de un músico con el que salió tras enterarse del engaño con Emma. Asegura que fue una cosa de una sola noche, pero quiere tener al bebé y espera que él aún quiera formar parte de su vida.

Carol lo cita al día siguiente si acepta seguir con su relación, aunque comprende si no llega a la reunión. Phillip nunca pudo tomar esa decisión, ya que no leyó la carta a tiempo. Después de comprender lo que realmente sucedió, hace las paces con sus recuerdos del pasado y escucha una grabación de Carol tocando el violonchelo. Mientras la música lo envuelve, ve una vieja fotografía de Phillip y finalmente es capaz de recordar su rostro de su exnovia.

Brooker explicó a Tudum que, al final Phillip “se dio cuenta de que la convirtió en una villana en su cabeza. Esa era su narrativa: que ella era simplemente una persona terrible que se portó fatal con él y le hizo algo horrible. Tiene una nueva perspectiva de lo que ella estaba pasando, una perspectiva que no se permitió ver [en ese momento]. Como consecuencia de eso, al final se enamora de nuevo de ella, lo cual es agridulce porque ya no está”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “BLACK MIRROR”?

La séptima temporada de “Black Mirror” está disponible en Netflix desde el 10 de abril de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.