“Black Phone 2” llegó a los cines el 17 de octubre de 2025 y, como ocurre con muchas franquicias de terror, los espectadores quieren saber si deben quedarse hasta el final de los créditos para ver material extra. En esta nota te contamos, sin rodeos, si hay escena post-créditos, repasamos su desenlace y qué señales deja para una posible tercera parte.

La película aterriza tras el fenómeno de “El Teléfono Negro” (2022), aclamada por la crítica y con más de US$160 millones en la taquilla mundial. Universal y Blumhouse repiten el mismo equipo creativo: Scott Derrickson dirige y coescribe junto a C. Robert Cargill, basados en personajes de Joe Hill, con Jason Blum en la producción. El elenco vuelve a reunir a Mason Thames y Madeleine McGraw, con Ethan Hawke como “El Raptor” (The Grabber).

¿“BLACK PHONE 2” TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

No. “Black Phone 2” no incluye escenas post-créditos ni de mitad de créditos. Una vez que termina la película, puedes salir de la sala sin temor a perderte adelantos o guiños ocultos. Pese a la experiencia de Scott Derrickson en “Doctor Strange”, la secuela cierra sin teaser para una tercera entrega y sin bromas finales.

¿DE QUÉ TRATA “BLACK PHONE 2”?

“Black Phone 2” transcurre tres años después de la primera película. Finney (Mason Thames) intenta reconstruir su vida, mientras Gwen (Madeleine McGraw) empieza a recibir llamadas en sueños a través del teléfono negro. Las visiones la arrastran al campamento invernal Alpine Lake, donde emerge un vínculo oculto entre “El Raptor” y la familia de los hermanos. La amenaza regresa desde el más allá, más peligrosa y personal que nunca, y obliga a ambos a enfrentar el pasado que creían enterrado.

Madeleine McGraw y Mason Thames en una escena de "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

FINAL DE “BLACK PHONE 2” Y POSIBLE “BLACK PHONE 3”

La secuela revela que “El Raptor” se llamaba Wild Bill Hickok y trabajó con Hope (Anna Lore), la madre de Finney y Gwen, en Alpine Lake; él fue quien la asesinó, recontextualizando los hechos de 2022 como un objetivo personal. Para derrotarlo, los protagonistas deben recuperar a las tres víctimas originales ocultas bajo el hielo del lago. En paralelo, Gwen lo enfrenta en el mundo onírico; Finney, su padre Terrence (Jeremy Davies), Armando (Demián Bichir) y Ernesto (Miguel Mora) desentierran los cuerpos, debilitando al villano hasta que Gwen lo vence con la ayuda de los espíritus. En la última escena, Gwen recibe una llamada en el teléfono negro: su madre le habla y confirma el linaje psíquico de la familia, explicando también la conexión de Finney con los muertos. No hay susto final ni indicio directo de regreso de “El Raptor”. Aun así, si la taquilla acompaña, el estudio podría evaluar “Black Phone 3”, como ya sucedió cuando “El Teléfono Negro” superó los US$160 millones.

Grabber regresó para vengarse de Finney en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

