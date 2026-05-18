“Carísima” (en inglés: “Carizzma”) es la serie protagonizada por Caro Pardíaco (Julián Kartun) que llega a Netflix como parte de su catálogo de producciones argentinas en un momento en el que las ficciones breves y el contenido digital experimentan un auge significativo. Así, el personaje, nacido en los sketches de “Cualca” y convertido en fenómeno de redes sociales, da el salto a la plataforma de streaming con una propuesta que mezcla humor ácido y hasta elementos de thriller. ¡Aquí te cuento todo lo que debes saber sobre la comedia!

De acuerdo con Crónica, el show televisivo representa un hito en la producción de contenido argentino para plataformas globales, al tratarse de la primera serie corta en formato horizontal desarrollada por Netflix en el país.

La ficción es producida por Labhouse en asociación con Olga, y marca la consolidación de un personaje que nació en el universo digital y ahora conquista el catálogo internacional de la plataforma.

Además, su formato de 10 episodios breves apunta a un público acostumbrado al consumo rápido de contenido, sin perder el estilo irreverente que caracteriza a la figura ficticia.

¿DE QUÉ TRATA “CARÍSIMA”?

Tal como precisa Netflix, “Carísima” narra la historia de Caro Pardíaco, ícono de la cultura post-pop, empresaria de la noche y reina del streaming, quien atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años.

En medio de ese quiebre personal, decide organizar la fiesta más salvaje de su vida, un evento que se convierte en el escenario perfecto para que todo se descontrole.

La trama se complica cuando aparece Leo (Alex Pelao), un personaje con múltiples personalidades que logra enamorarla y, al mismo tiempo, pone en riesgo todo lo que Caro ha construido.

De esta manera, nuestra protagonista deberá enfrentarse a una serie de situaciones extremas que la obligarán a salvar su fiesta, su vida y su propia identidad.

MIRA EL CLIP PROMOCIONAL DE “CARÍSIMA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CARÍSIMA”?

El elenco de “Carísima” está encabezado por Julián Kartun, quien interpreta a Caro Pardíaco, el personaje protagónico que enfrenta su crisis de los 30.

A su lado, Alex Pelao le da vida a Leo, el psicópata de múltiples personalidades que pone en jaque la vida de la protagonista.

El reparto se completa con Iara Portillo en el papel de Ana, junto a Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

¿CÓMO VER “CARÍSIMA”?

“Carísima” llega a Netflix el miércoles 20 de mayo del 2026, con disponibilidad global desde el primer día.

Así, el estreno se enmarca dentro de la estrategia “Hecho en Argentina” de la plataforma, la cual busca consolidar el contenido del país latinoamericano en el mercado internacional.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción al famoso servicio de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Carísima", serie argentina de comedia que se centra en la vida de Caro Pardíaco (Foto: Labhouse / Olga / Netflix)

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