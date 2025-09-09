A propósito del estreno de “Dos tumbas”, la miniserie que llegó a Netflix el 29 de agosto con gran éxito de audiencia, surge nuevamente la curiosidad sobre el origen del seudónimo Carmen Mola que utilizan sus creadores. Los escritores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero han logrado mantener viva la intriga desde 2018 cuando publicaron “La novia gitana”, hasta que en 2021 se reveló su identidad durante la entrega del Premio Planeta. Aquí te cuento todos los detalles.

El trío de guionistas, que cuenta con décadas de experiencia en series de televisión como “Hospital Central”, “La caza” y “Víctor Ros”, decidió ocultar su identidad detrás de este peculiar pseudónimo femenino que les ha permitido conquistar tanto el mundo editorial como las plataformas de streaming. La serie “Dos tumbas”, protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, representa su regreso al audiovisual tras el fenómeno literario que los convirtió en uno de los nombres más vendidos de la novela negra española

¿POR QUÉ LE PUSIERON EL SEUDÓNIMO CARMEN MOLA?

El origen del seudónimo Carmen Mola es sorprendentemente casual y espontáneo. Según reveló Agustín Martínez, “el nombre salió en dos minutos, como una especie de broma. En un momento salió el nombre de Carmen, alguien dijo ‘mola’ y así se quedó: Carmen Mola”. Los tres escritores decidieron adoptar una identidad femenina ficticia presentándola como una profesora universitaria convencional, lo que les permitió mantener separadas sus carreras como guionistas televisivos de su nueva faceta como novelistas, evitando posibles conflictos profesionales.

Durante cuatro años mantuvieron el misterio, justificando el uso del seudónimo argumentando que “lo importante es la novela, no quién la haya escrito” y que no querían que sus conocidos supieran que escribían sobre crímenes tan explícitos. La identidad se reveló finalmente en octubre de 2021 cuando ganaron el Premio Planeta con “La Bestia”, sorprendiendo a una industria que había llegado a calificar a Mola como “la Elena Ferrante española”.

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero: los tres hombres detrás del éxito de Carmen Mola. Aquí juntos en una imagen de 2021, recibiendo el Premio Planeta por la novela "La Bestia", escrita bajo el famoso seudónimo (Foto: Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

LAS OBRAS DE CARMEN MOLA

La obra de Carmen Mola se divide en dos vertientes principales: la serie policial de la inspectora Elena Blanco que comenzó con “La novia gitana” (2018) y continuó con “La Red Púrpura” (2019), “La Nena” (2020), “Las madres” (2022) y “El Clan” (2024), vendiendo más de 600,000 ejemplares y siendo traducida a más de quince idiomas. Sus novelas históricas incluyen “La Bestia” (2021), ambientada durante la epidemia de cólera en el Madrid de 1834 que les valió el Premio Planeta, y “El Infierno” (2023).

En el ámbito audiovisual, “La novia gitana” se adaptó como serie para Atresplayer Premium en 2022, mientras que “Dos tumbas” marca su primera creación original para Netflix. Esta miniserie de tres episodios, protagonizada por Kiti Mánver como una abuela vengadora, fue creada por Agustín Martínez con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero, consolidando el éxito de Carmen Mola en las plataformas de streaming y manteniendo que “los libros de Carmen Mola los va a seguir firmando Carmen Mola”.

Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian protagonizan la serie "Dos Tumbas", escrita por Carmen Mola (Foto: Netflix),

