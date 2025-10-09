Si eres de los que está siguiendo la serie “La huésped” en Netflix, seguramente has notado la fuerza con la que Carmen Villalobos se adueña de la pantalla. Y es que la actriz colombiana no solo ha sabido ganarse al público con su talento, sino también con una autenticidad que se nota en cada proyecto que toca. Lo que pocos saben es que detrás de ese brillo hay un trabajo profundo, tanto personal como profesional.

Hace poco, en una entrevista para la revista Aló, Carmen abrió su corazón y compartió algo que, honestamente, me pareció muy valioso: el verdadero secreto de su éxito. Y no, no se trata solo de actuar bien o tener carisma —que de eso le sobra—, sino de algo mucho más humano y real: mantenerse fiel a sí misma, sin dejarse arrastrar por la fama ni por los egos que muchas veces acompañan a esta industria.

Carmen Villalobos como Sonia en la serie "El huésped" (Foto: Netflix)

SU FAMILIA HA SIDO LA CLAVE

Uno de los momentos más potentes de esa conversación fue cuando Carmen recordó lo que su madre le enseñó desde pequeña: “Mi mamá siempre me enseñó humildad. Y también el recordarme a diario que al final, detrás del maquillaje y del glamour, soy un ser humano como cualquiera, con defectos, virtudes, sueños y frustraciones”.

Y es justo eso lo que ha hecho que la gente conecte tanto con ella. Porque sí, tiene fama y ha trabajado en más de 20 producciones a lo largo de su carrera, pero no ha perdido el piso. Esa capacidad de seguir siendo “la de siempre” es lo que la mantiene centrada, incluso cuando el éxito parece desbordarlo todo.

Me llamó mucho la atención una frase que dijo y que, la verdad, resume muy bien quién es ella en lo personal: “Al llegar a casa soy simplemente Carmen”. Con eso deja claro que su vida personal está bien protegida, que tiene límites, que sabe cuándo dejar afuera el personaje y volver a ser ella misma, sin filtros ni poses.

“Por eso cuido tanto mi vida personal y a mi familia. También agradezco mis inicios y todo el camino que he recorrido durante todos estos años”, añadió.

EL FENÓMENO DE “LA HUÉSPED” EN NETFLIX

En lo profesional, Carmen está en un momento espectacular. Su papel protagónico en “La huésped”, producción de Netflix, ha sido muy bien recibido por la audiencia. La serie ha tenido una gran acogida, especialmente entre el público latino, algo que no sorprende, considerando la fuerza emocional del personaje que interpreta.

Ella misma reconoció que está muy contenta con este nuevo proyecto, el cual le ha permitido llegar a muchas más familias que, quizá, no la recordaban por trabajos anteriores. Y es que una producción de Netflix que triunfa les permite a sus actores saborear mucha más fama y notoriedad.

PRODUCCIONES DE CARMEN VILLALOBOS QUE PUEDES VER EN NETFLIX

“La huésped” (2025), donde interpreta el papel de Sonia, una de las protagonistas en este thriller psicológico colombiano producido por Netflix.

(2025), donde interpreta el papel de Sonia, una de las protagonistas en este thriller psicológico colombiano producido por Netflix. “Hasta que la plata nos separe” (2022), una telenovela de comedia romántica donde Villalobos es protagonista.

(2022), una telenovela de comedia romántica donde Villalobos es protagonista. “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso” , telenovelas centradas en el personaje de Catalina Santana, interpretado por Villalobos; ambas series han estado disponibles en el catálogo de Netflix en distintos países latinoamericanos.

y , telenovelas centradas en el personaje de Catalina Santana, interpretado por Villalobos; ambas series han estado disponibles en el catálogo de Netflix en distintos países latinoamericanos. “Café con aroma de mujer” (2021), remake de la famosa telenovela colombiana, donde Villalobos interpreta a Lucía Sanclemente, antagonista principal.

La reconocida actriz Carmen Villalobos interpreta el rol principal de Sonia a lo largo de la serie de suspenso y drama "La huésped" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.