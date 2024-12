Un equipo de operaciones encubiertas compuesto por monstruos, reunidos por Amanda Waller, realiza misiones muy peligrosas en “Creature Commandos” (“Comando de Criaturas” en español), serie animada de Max. Se trata del primer proyecto en el nuevo Universo Cinematográfico de DC (DCU) de James Gunn, quien también es el showrunner de la ficción. ¿Qué actores conforman el reparto de voces? A continuación, te comparto la lista de miembros del elenco.

La nueva serie basada en DC Comics cuenta con Steve Agee, Maria Bakalova, Anya Chalotra, Zoë Chao, Frank Grillo, Sean Gunn, David Harbour, Alan Tudyk, Indira Varma y Viola Davis como protagonistas. Mientras que Michael Rooker, Gregg Henry, Linda Cardellini, Benjamin Byron Davis y Peter Serafinowicz también tienen una participación especial.

“Creature Commandos” adapta varios personajes de los cómics que no se han visto ni mencionado en películas y series anteriores. No obstante, también incluye personajes conocidos como Amanda Waller. Entonces, ¿quién es quién en la serie animada de Max que tiene siete episodios?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CREATURE COMMANDOS”

1. Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Frank Grillo, que fue parte de “The Shield”, “Kingdom”, “The Purge: Anarchy” y “Captain America: Civil War”, presta su voz a Rick Flag Sr., el líder de Creature Commandos y padre del líder del Escuadrón Suicida Rick Flag. Grillo repetirá ese papel en la temporada 2 de “Superman” y “Peacemaker”.

Frank Grillo da voz a Rick Flag Sr. y Viola Davis da voz a Amanda Waller en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

2. Maria Bakalova como la Princesa Ilana Rostovic

Maria Bakalova, que apareció en producciones como “The Father”, “Borat Subsequent Movie Film”, “Bodies, Bodies, Bodies”, “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”, y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, da voz a la Princesa Ilana Rostovic, un personaje original creado por James Gunn que se convierte en el objetivo principal de la Task Force M.

Maria Bakalova es la encargada de interpretara a la Princesa Ilana Rostovic en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

3. Anya Chalotra como Circe

Anya Chalotra, que participó en “Wanderlust”, “The ABC Murders”, “Sherwood”, “The Witcher” y “Twilight of the Gods”, asume el papel de Circe, una poderosa hechicera que provoca un incidente internacional después de atacar a la princesa Ilana Rostovic.

Anya Chalotra asume el papel de la villana Circe en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

4. Indira Varma como la Novia de Frankenstein

Indira Varma, que fue parte de “Rome”, “Game of Thrones”, “Carnival Row”, “Obi-Wan Kenobi” y “The Legend of Vox Machine”, interpreta a la Novia de Frankenstein en “Creature Commandos”. Se trata del otro mimbro del equipo y trabaja para la organización antiterrorista SHADE.

Indira Varma le da voz a la Novia de Frankenstein en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

5. Zoë Chao como Nina Mazursky

Zoë Chao, que participó en producciones como “Strangers”, “Living With Yourself”, “Love Life”, “The Afterparty” y “Nightbitch”, da voz a Nina Mazursky, científica sirena que se transformó en un anfibio mientras realizaba experimentos para SHADE.

Zoë Chao la presta su voz a la científica Nina Mazursky en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de voces de “Creature Commandos”:

Alan Tudyk como Doctor Phosphorus

David Harbour como Eric Frankenstein

Sean Gunn como G.I. Robot

Sean Gunn como Weasel

Anya Chalotra como Circe

Steve Agee como John Economos

Viola Davis como Amanda Waller

Benjamin Byron Davis como Rupert Thorne

Michael Rooker

Gregg Henry

Linda Cardellini

Peter Serafinowicz

¿DE QUÉ TRATA “CREATURE COMMANDOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial Max, en “Creature Commandos”, “un equipo secreto de monstruos encarcelados que son reclutados para realizar misiones demasiado peligrosas para los humanos”.

¿CÓMO VER “CREATURE COMMANDOS”?

“Creature Commandos” se estrenará el jueves 5 de diciembre de 2024 en Max, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.