Como muchos sabemos, la estrella australiana Chris Hemsworth viene de una racha marcada por superhéroes, grandes franquicias y explosiones calculadas, pero en la película “Crime 101” (en español: “Caminos del crimen”) el actor se mueve hacia un territorio distinto: un thriller de atracos producido por Amazon MGM Studios que se apoya menos en el ruido y más en el peso de los nombres que lo rodean. Y es que aquí el intérprete comparte créditos con figuras de la talla de Mark Ruffalo y Halle Berry. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo ver la producción? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta se basa en una novela corta de Don Winslow, uno de los escritores de crimen más respetados de la última década.

Además, está dirigida por Bart Layton, cineasta reconocido por su trabajo previo en títulos como "American Animals" (2018), "The Imposter" (2012) y "Banged Up Abroad" (2007).

¿DE QUÉ TRATA “CRIME 101”?

“Crime 101” es un thriller policial y de atracos ambientado en la costa de California, centrado en un ladrón de joyas que ha perfeccionado una especie de “manual” del crimen perfecto mientras un detective obsesionado intenta descifrar su patrón antes del golpe definitivo.

El protagonista es Mike Davis (Chris Hemsworth), un criminal cuyas operaciones a lo largo de la autopista 101 han desconcertado a la policía.

Entonces, cuando decide ejecutar su “gran golpe”, su plan se cruza con el de la corredora de seguros Sharon Colvin (Halle Berry), mientras el detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) cree haber descifrado al ladrón y se propone detenerlo antes de que vuelva a actuar.

MIRA EL TRÁILER DE “CRIME 101”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CRIME 101”?

Como mencioné previamente, el elenco principal de “Crime 101” reúne a varias figuras reconocibles de Hollywood. Ellos son:

Chris Hemsworth como Mike Davis , el ladrón de joyas que tiene a la policía en jaque.

, el ladrón de joyas que tiene a la policía en jaque. Mark Ruffalo como Lou Lubesnick , el detective encargado de seguirle la pista a Mike.

, el detective encargado de seguirle la pista a Mike. Halle Berry como Sharon Colvin , una corredora de seguros cuya vida se cruza con la del criminal en pleno plan maestro.

, una corredora de seguros cuya vida se cruza con la del criminal en pleno plan maestro. Barry Keoghan como Ormon , otro criminal.

, otro criminal. Corey Hawkins como el detective Tillman

como el detective Tillman Monica Barbaro como Maya

El reparto se completa con Jennifer Jason Leigh (Angie), Nick Nolte (Money), Tate Donovan (Steven Monroe), Devon Bostick (Devon), Payman Maadi (Sammy Kassem), Babak Tafti (Ali), Deborah Hedwall (Anne), Paul Adelstein (Mark), Drew Powell (el detective Townsend), Matthew Del Negro (el capitán de policía Stewart) y John Douglas (Grant).

¿CÓMO VER “CRIME 101”?

“Crime 101” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 12 de febrero del 2026

: jueves 12 de febrero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 13 de febrero del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Crime 101", película de suspenso que adapta el libro homónimo de Don Winslow (Foto: Amazon MGM Studios)

