Okarun y Momo regresan para nuevas aventuras sobrenaturales en la segunda temporada de “Dan Da Dan”, anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Yukinobu Tatsu. Se espera que los nuevos episodios concluyan el Arco de la casa maldita y que luego abordan los arcos del Mal de ojo y del Kaiju. Entonces, ¿cuándo se estrenará el primer capítulo de la nueva entrega? ¿Dónde y cómo ver el esperado episodio del anime desarrollado por Science SARU?

El final de la primera temporada adaptó la parte inicial del ‘Arco de la casa maldita’, que sigue a Okarun, Momo y Jiji mientras enfrentan amenazas superiores a las que se han enfrentado. Deben investigar los secretos de una casa embrujada vinculada al pasado de Jiji.

Además, Okarun y Jiji compiten por demostrar sus sentimientos por Momo, quien se encuentra con un grupo de hombres extraños que la confrontan en una fuente termal cercana. Los primeros descubren una habitación sellada llena de cartas y advertencias siniestras. ¿Qué significan?

¿Con quién se encontró Momo en las aguas termales al final de la primera temporada de "Dan Da Dan"? (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 1?

El primer episodio de la segunda temporada de “Dan Da Dan” se estrenará el jueves 3 de julio de 2025 a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las plataformas de streaming Crunchyroll y Netflix.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 1?

El primer capítulo del anime dirigido por Fūga Yamashiro será estrenado originalmente en Japón, a las 12:26 am, y llegará al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Este es el horario de lanzamiento por país:

País Hora México 10:00 am Perú, Colombia y Ecuador 11:00 am Bolivia, Venezuela y Paraguay 12:00 pm Argentina, Chile, Uruguay y Brasil 1:00 pm Reino Unido 4:00 pm España 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

Ciudad Hora California 8:00 am Arizona 9:00 am Illinois y Texas 10:00 am Nueva York y Pensilvania 11:00 am

¿DÓNDE VER “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 1?

Al igual que los primeros capítulos, la temporada 2 de “Dan Da Dan” estará disponible en Crunchyroll y Netflix, así que necesitas una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 1?

Hasta el momento, ni Crunchyroll y ni Netflix han compartido la sinopsis oficial del primer episodio de la segunda temporada de “Dan Da Dan”. No obstante, quedó pendiente el enfrentamiento entre Momo y los miembros de la familia Kito, que son los encargados de ofrecer los sacrificios al Tsuchinoko para evitar que destruya la aldea.

También queda por descubrir el destino de Okarun y Jiji en la misteriosa habitación, que es la guarida del Tsuchinoko, una criatura que reposa bajo la casa maldita.

Así se ve el Mal de Ojo, que será uno de los protagonistas de la segunda temporada de "Dan Da Dan" (Foto: Science Saru)

