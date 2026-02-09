A partir de febrero del 2026, la serie de suspenso psicológico “Detective Alex Cross” (en su idioma original: “Cross”) lanza su esperadísima temporada 2 en la famosa plataforma de streaming Amazon Prime Video. Así, si no te quieres perder esta entrega de la adaptación de la saga literaria de James Patterson, aquí te traigo el calendario completo de lanzamiento: conoce la fecha y hora de estreno de cada capítulo. ¡Anda alistando tu agenda y prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que la segunda entrega de la ficción retoma la historia de Alex Cross (Aldis Hodge), quien ahora se enfrenta a un justiciero despiadado que tiene como objetivo a los magnates multimillonarios de Estados Unidos.

Esto, mientras nuestro protagonista se debate entre su ética profesional y los dilemas morales de perseguir a alguien que solo ataca a “ricos intocables”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Detective Alex Cross” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DETECTIVE ALEX CROSS” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video consta de 8 capítulos en total, los cuales están programados para estrenarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de episodios de la temporada 2 de “Detective Alex Cross” :

Episodio 1, 2 y 3: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 4: miércoles 18 de febrero del 2026

miércoles 18 de febrero del 2026 Episodio 5: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 6: miércoles 4 de marzo del 2026

miércoles 4 de marzo del 2026 Episodio 7: miércoles 11 de marzo del 2026

miércoles 11 de marzo del 2026 Episodio 8 (final de temporada): miércoles 18 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DETECTIVE ALEX CROSS” - TEMPORADA 2?

El lanzamiento de los capítulos de la temporada 2 de “Detective Alex Cross” respeta el siguiente horario oficial:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “DETECTIVE ALEX CROSS” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Detective Alex Cross” es una producción exclusiva del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda entrega de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “DETECTIVE ALEX CROSS”

Título original: Cross

Cross Año de estreno: 2024

2024 Duración promedio de episodios: 58 min.

58 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Creador: Ben Watkins

Ben Watkins Libro: James Patterson

James Patterson Fotografía: Jeremy Benning, Brendan Steacy, Maya Bankovic

Jeremy Benning, Brendan Steacy, Maya Bankovic Compañías: Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions, James Patterson Entertainment, Paramount Television

Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions, James Patterson Entertainment, Paramount Television Distribuidora: Prime Video

El póster de la segunda temporada de "Detective Alex Cross", serie basada en la saga literaria de James Patterson (Foto: Amazon MGM Studios)

